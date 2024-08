Im Fernsehen und in der Mediathek Olympia in Paris: ARD und ZDF ziehen positive Bilanz

Esther Sedlaczek und Alexander Bommes berichteten für die ARD aus Paris. (smi/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 15:25 Uhr

Über 10 Millionen Zuschauer bei der Eröffnungsfeier, 65 Millionen Stunden in der Mediathek: Die ARD und das ZDF ziehen positive Bilanz nach der Übertragung der Olympischen Spiele im linearen Fernsehen und im Stream. Das waren die erfolgreichsten Einzelsendungen.

Die öffentlich-rechtlichen Sender ziehen eine positive Bilanz nach der Übertragung der Olympischen Spiele in Paris. 53,4 Millionen Zuschauer schalteten in den letzten zwei Wochen bei ARD und ZDF ein. Zwei Drittel der Bevölkerung habe man damit erreicht, erklären die beiden Sender am Montag.

Das waren die meistgesehenen Übertragungen im TV

Das Erste und das ZDF hatten 243 Stunden aus der französischen Hauptstadt berichtet. 201 Stunden davon entfielen auf die rein sportliche Berichterstattung, der Rest waren Interviews oder Hintergrundinformationen.

Eine nicht-sportliche Übertragung ist dann auch die meistgesehene Olympia-Sendung der ARD. Die Eröffnungsfeier am 26. Juli verfolgten im Schnitt 10,44 Millionen Zuschauer. Die erfolgreichsten sportlichen Events im Ersten waren laut Pressemitteilung die Leichtathletikabende am 4. und 8. August mit je 8 Millionen Zusehern.

Starke Einschaltquoten konnten auch Sportarten erzielen, die normalerweise ein Randdasein im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fristen. Das Hockey-Viertelfinale der deutschen Frauen gegen Argentinien schalteten im Ersten 7,74 Millionen Menschen ein. Beim Halbfinale der deutschen Tischtennisspielerinnen waren es bei der ARD 7,57 Mio. Das ZDF erzielte mit Tischtennis am 5. August mit 7,56 Millionen Zuschauern ihr bestes Ergebnis. 7,43 Mio. lockte das Zweite mit modernem Fünfkampf.

7,40 Mio. Fans schalteten im ZDF beim Finale der 3×3-Basketballerinnen ein. Den Sieg über Spanien konnten sie sogar in voller Länge verfolgen. Im Halbfinale hatte sich das Zweite noch wenige Sekunden vor Schluss ausgeblendet und heftige Kritik geerntet.

Die erfolgreichste Sendung war auch für das ZDF keine rein sportliche. 7,78 Millionen Menschen wollten am Sonntag die Abschlussfeier sehen.

65 Millionen Stunden in den Mediatheken

Bei ARD und ZDF begleiteten Livestreams in der Mediathek das Angebot im linearen Fernsehen. Auch hier zeigten sich die Anbieter zufrieden mit der Zuschauerresonanz. Insgesamt 225 Millionen Mal wurde das Angebot genutzt. Laut der Mitteilung entspricht das 65 Millionen Nutzungsstunden.

Die erfolgreichste Einzelübertragung in der ARD-Mediathek war das Halbfinale der Basketballherren gegen Frankreich mit 2,4 Mio. Abrufen. Das ZDF, das seine Mediatheken-Zahlen nach Tagen und nicht Events zählt, erreichte am zweiten Wettkampftag (28. Juli) 2,05 Millionen Views.