Prominenz in Paris Olympiasieg von Simone Biles: Stars wie Natalie Portman jubeln mit

Ließen sich den Olympiasieg von Team USA nicht entgehen: Natalie Portman (l.) und Nicole Kidman. (lau/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 23:52 Uhr

Turn-Superstar Simone Biles hat bei Olympia ihre erste Goldmedaille errungen. Hollywood-Prominenz wie die Oscarpreisträgerinnen Natalie Portman und Nicole Kidman erlebten den Triumph der 27-Jährigen live in Paris.

Die US-Amerikanerin Simone Biles (27) gewann am Dienstagabend ihre erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen seit Rio de Janeiro 2016. Team USA triumphierte ungefährdet im Team-Wettbewerb. Hollywoodstars, US-Sportgrößen und Fürst Albert II. (66) von Monaco erlebten den Sieg der US-Turnerinnen hautnah in der Pariser Bercy Arena mit.

Nicole Kidman, Serena Williams und Rekord-Olympionike Michael Phelps im Publikum

Schon Biles' Qualifikation am Sonntag hatten unter anderem Superstar Tom Cruise (62), Jessica Chastain (47) und "Vogue"-Chefin Anna Wintour (74) live im Stadion verfolgt. Den Gold-Triumph von Team USA sahen nun am 30. Juli die Hollywoodstars Natalie Portman (43) und Nicole Kidman (57). Letztere war mit ihrem Ehemann Keith Urban (56) und Familie im Stadion. Auch Tennis-Legende Serena Williams (42) und der 23-malige Goldmedaillengewinner Michael Phelps (39) ließen sich die Biles-Show nicht entgehen. Microsoft-Mitgründer Bill Gates (68) erlebte den historischen Moment ebenfalls vor Ort.

Turn-Superstar Simone Biles hatte bei ihren ersten Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro vier Mal Gold gewinnen können. 2021 in Tokio brach sie jedoch das Mannschaftsfinale ab, und blieb im Anschluss für zwei Jahre Wettkämpfen fern. In Paris hat die 27-Jährige in den kommenden Tagen jetzt noch weitere Medaillenchancen. Im Mehrkampf und den Einzel-Finals Sprung, Boden und Schwebebalken ist mehr Edelmetall möglich.