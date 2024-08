Es gab schon zwei Anträge Olympische Spiele: Diese Paare wetteifern gemeinsam in Paris

Sie sorgten für einen besonders romantischen Moment bei den Olympischen Spielen in der Stadt der Liebe: Erst gewann die chinesische Badmintonspielerin Huang Ya Qiong die Goldmedaille, dann machte ihr ihr Freund Liu Yuchen einen Antrag. (ae/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 17:16 Uhr

Unter den Teilnehmern bei den Olympischen Sommerspielen befinden sich auch einige Paare. Manche wetteifern zum wiederholten Male gemeinsam bei Olympia. Wer sich gegenseitig unterstützt und bei wem es sogar einen Antrag in Paris gab.

Es sind womöglich die romantischsten Olympischen Spiele aller Zeiten: Nicht nur, dass sie mit Paris in der Stadt der Liebe stattfinden, sondern es befinden sich auch etliche Paare unter den Athleten. Sogar zwei Anträge gab es schon. Wer könnte auch einen Hochleistungssportler mit herausforderndem Trainingsplan und strenger Diät besser verstehen als ein anderer Sport-Profi?

Huang Yaqiong und Liu Yuchen

Die chinesische Badmintonspielerin Huang Ya Qiong nimmt zwei ganz besondere Schmuckstücke mit nach Hause: die Goldmedaille, die sie für ihre Leistung im Mixed-Doppel erhielt, und einen Verlobungsring von ihrem Liebsten Liu Yuchen, der ebenfalls in der chinesischen Badminton-Nationalmannschaft spielt. Mit dem Antrag nach ihrem Sieg habe sie "überhaupt nicht gerechnet", wie sie in Interviews sagte.

Pablo Simonet und Maria Campoy

Das argentinische Paar Pablo Simonet und Maria Campoy hat sich ebenfalls in Paris verlobt – allerdings schon kurz vor dem Start der Spiele. Als sie gemeinsam mit ihrem Team an der Seine für offizielle Aufnahmen posierten, trat der Handballspieler plötzlich hervor und ging vor der Hockeyspielerin nach fast zehn Jahren Beziehung auf die Knie.

Jean Paul Bredau und Lena Bulmahn

Im deutschen Leichtathletik-Team gibt es mit den beiden Läufern ebenfalls ein Paar – und das sorgt gerade für reichlich Wirbel. Denn nach dem siebten Platz in der Mixed-Staffel am 2. August 2024 hatte Startläufer Jean Paul Bredau in der ARD gesagt: "An der Form wird es heute nicht gelegen haben. Sondern eher daran, was vor der Staffel passiert ist." Denn seine Freundin Luna Bulmahn, mit er seit 2023 liiert ist, wurde im Gegensatz zu Alica Schmidt nicht eingesetzt, was offenbar zu Unmut führte. Bulmahn kritisierte bei Instagram: "Ja, ich bin die zweitschnellste deutsche 400-Meter-Athletin auf dem Papier. Nein, ich wurde nicht für die Mixed-Staffel nominiert. Das ist nicht meine Entscheidung und liegt nicht in meiner Hand."

Der Deutsche Leichtathletik-Verband zog nach dem öffentlichen Streit schnell Konsequenzen und strich Luna Bulmahn aus dem Wettbewerb. Eigentlich sollte sie am 5. August anreisen und in der 4×400 Meter-Staffel der Frauen starten. Jean Paul Bredau darf nach einer Entschuldigung sein Einzelrennen über 400 Meter am Montagabend bestreiten.

Lara Vadlau und Lea Schüller

Die österreichische Fußballspielerin Lara Vadlau und die Seglerin Lea Schüller sind seit Jahren zusammen. Nun kämpfen beide für eine Medaille bei den Sommerspielen in Frankreich. "Es ist superschön, dass wir es beide geschafft haben", erklärte die Stürmerin vom FC Bayern zuvor in einem Interview. Viel Zeit bleibt den Turteltauben aber angesichts eines straffen Trainingsplanes wohl nicht in Frankreich. "Mal schauen, vielleicht kommt es ja dazu, dass wir uns das ein oder andere Mal über den Weg laufen", gaben sie sich vor Abreise verhalten.

Femke Bol und Ben Broeders

Die Niederlande hat am 3. August nach einem unglaublichen Schlusssprint von Femke Bol Gold über 4x400m der Mixed-Staffel geholt. Die Superläuferin hat einen belgischen Stabhochsprungfreund, Ben Broeders. Die Profi-Sportler kennen sich schon lange und lernten sich durch die Leichtathletik kennen. Seit 2021 sind sie ein Paar und wohnen zusammen in Heelsum, einem Dorf bei der niederländischen Stadt Arnheim.

Katie Boulter und Alex De Minaur

Die Britin Katie Boulter und der Australier Alex De Minaur verbindet nicht nur die Liebe zum Tennis. Beide gaben dieses Jahr ihr Olympiadebüt und feuern sich gegenseitig an. "Meine Olympioniken", kommentierte Boulter die Eröffnungszeremonie auf De Minaurs Instagram.

Gaël Monfils und Elina Switolina

Auch der Franzose Gaël Monfils und seine ukrainische Frau Elina Switolina Monfils sind ein Tennis-Pärchen. Sie sind bereits seit 2019 zusammen – mit einer Unterbrechung. Die beiden versöhnten sich jedoch wieder, verlobten sich und heirateten am 16. Juli 2021. Ein Jahr später bekamen sie ihre Tochter Skai.

Rossella Fiamingo und Gregorio Paltrinieri

Die Disziplinen von Rossella Fiamingo und Gregorio Paltrinieri könnten unterschiedlicher nicht sein – sie ist Fechterin und er ist Schwimmer. Aber das italienische Paar, das seit drei Jahren liiert ist, scheint dennoch viele Gemeinsamkeiten zu haben. Zum Beispiel den Erfolg: Auf Instagram freuten sie sich über ihre beiden Medaillen, die sie in Frankreich gewonnen haben. "Zwei sind besser als eine", kommentierten sie dazu.

Ana Carolina Da Silva und Anne Buijs

Ana Carolina Da Silva spielt Volleyball für Brasilien, Anne Buijs für die Niederlande. Doch das Ehepaar lässt sich durch das Netz nicht trennen – manchmal küsst es sich sogar hindurch.

Manon Apithy-Brunet und Boladé Apithy

Das Fechter-Ehepaar aus Frankreich unterstützt sich gegenseitig bereits bei den dritten gemeinsamen Olympischen Spielen – und das sehr erfolgreich. Apithys Männerteam gewann Bronze im Säbel, während Apithy-Brunet im Einzelsäbelwettbewerb der Frauen Gold mit nach Hause nahm.

Gabriella Willems und Christian Parlati

Die Belgierin Gabriella Willems hat die Liebe zu ihrem aus Italien stammenden Judoka-Kollegen Christian Parlati gefunden – und muss ihn nun vermutlich trösten. Denn während sie am 31. Juli eine Bronzemedaille gewonnen hat, wurde er überraschend vom US-Amerikaner John Jayne verdrängt.

Dominik Černý und Hana Burzalová

Das slowakische Paar wird nach den Olympischen Spielen zum Traualtar schreiten. Er machte ihr bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2023 im Ziel einen Heiratsantrag. Sie nahm den Antrag freudig an – nachdem sie ihre Uhr angehalten hatte.

Tara Davis-Woodhall und Hunter Woodhall

Die Leichtathletikstars Tara Davis-Woodhall und Hunter Woodhall vertreten die USA bei den Olympischen Spielen. Die Wege der Sportler kreuzten sich zum ersten Mal 2017 bei einem Highschool-Wettkampf in Idaho. "Ich dachte mir: 'Verdammt, das Mädchen ist toll. Ich werde das Mädchen heiraten'", erinnerte er sich in einem YouTube-Video. Sie kamen damals aber noch nicht gleich zusammen, da sie in Kalifornien wohnte und er in Georgia. Doch sie blieben in Kontakt und heirateten schließlich im Oktober 2022.

Lee Kiefer und Gerek Meinhardt

Die beiden US-amerikanischen Fechter Lee Kiefer und Gerek Meinhardt lernten sich 2012 bei den Olympischen Spielen in London kennen. Sie heirateten 2019 und nahmen 2021 erstmals gemeinsam bei Olympischen Spielen teil. In Tokio gewann Lee Kiefer sogar Gold – und eine feste Umarmung von ihrem Mann. Neben ihrer Sportkarriere absolvieren die beiden auch noch ihr Medizinstudium an der University of Kentucky.

Christen Press und Tobin Heath

Auch außerhalb des Spielfelds sind die beiden Teamkolleginnen der US-Frauenfußballnationalmannschaft ein solides Duo. Seit bereits acht Jahren seien sie ein Paar, verrieten sie während der Spiele in Paris. "Wir haben es nie versteckt", sagte Christen Press. "Unsere Leute wussten immer, was mit uns los war."

Noah Lyles und Junelle Bromfield

Obwohl zwischen den Leichtathleten Noah Lyles (USA) und Junelle Bromfield (Jamaik) sportlich eine große Rivalität herrscht, genießen die beiden das olympische Leben in vollen Zügen, wie sie auf ihrer Instagramseite zeigt. Dort tanzt das Paar, das seit 2022 zusammen ist, etwa auf dem Sportplatz oder läuft händchenhaltend durch die Cafeteria im Olympischen Dorf.

Jasmine Moore und Joseph Fahnbulleh

Jasmine Moore vom Team USA lernte ihren Freund Joseph Fahnbulleh, der für Liberia antritt, 2021 im Olympischen Dorf in Tokio kennen. Jetzt sind die Leichtathleten auch in Paris dabei. "Unsere Finals im Weitsprung und im 200-Meter-Lauf finden am selben Abend statt. Also denke ich mir: 'Herr, bitte, lass uns an diesem Tag doch beide eine Medaille holen!'", erzählte sie "People. "Hoffentlich können alle unsere Familien einfach feiern und zum Abendessen gehen und solche Sachen."

João Chianca und Luana Silva

Das brasilianische Paar João Chianca und Luana Silva ist nie weit vom Meer entfernt. Die Instagramseiten der Surfer sind voll mit Bildern der beiden beim Surfen, Strandspaziergängen oder einfach beim Entspannen am Wasser. Klar, dass sie auch Olympia gemeinsam erleben.

Anneli Maley und Merna Whittle

Die australischen 3×3-Basketballspielerinnen verstehen sich auf dem Platz und auch privat bestens. "Mit meiner Lebensgefährtin zu den Olympischen Spielen zu fahren, ist ziemlich cool. Das ist etwas, worüber wir bei der Hochzeit und noch in vielen Jahren reden werden, wenn wir grau und alt sind", sagte Maley der "Daily Mail".