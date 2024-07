Live aus Paris Olympische Spiele: Eröffnungsfeier und Wettbewerbe im TV und Stream

In Paris findet die Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen erstmals nicht in einem Olympiastadion statt. (elm/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 08:45 Uhr

Die ersten Wettbewerbe der Olympischen Spiele 2024 laufen bereits seit Mittwoch, am Freitag findet die offizielle Eröffnungsfeier statt. So sind Sportfans live im Free-TV dabei.

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris beginnen am Freitagabend mit einem Novum. Erstmal findet eine Eröffnungsfeier nicht in einem Olympiastadion statt, sondern auf dem Fluss Seine, wo die Olympionikinnen und Olympioniken an den Wahrzeichen der Französischen Hauptstadt auf Booten entlang fahren. Wo Fans und Interessierte live im TV einschalten oder im Netz streamen können.

In Deutschland überträgt die ARD die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024. Ab 18:00 Uhr geht die Sportschau mit der Vorberichterstattung auf Sendung, Moderator Alexander Bommes (48) führt durch das Programm.

Olympia-Eröffnungsfeier live: ARD und Eurosport übertragen ab 19:30 Uhr in voller Länge

Um 19:15 Uhr wird die Übertragung für die vorgezogene Tagesschau eine Viertelstunde unterbrochen, ehe das Erste ab 19:30 Uhr die gesamte Eröffnungsfeier ohne Unterbrechung ausstrahlt. Friederike Hofmann und Tom Bartels (58) kommentieren. Alternativ stellt die ARD in ihrer Mediathek einen Livestream zur Verfügung.

Auch auf Eurosport wird die Eröffnungsfeier ab 19:30 Uhr live übertragen. Der Sportsender geht ebenfalls ab 18:00 Uhr mit der Sendung "Bonsoir Paris" on Air, Moderator Thomas Wagner (52) steht Deutschlands Reck-Olympiasieger von 2016, Fabian Hambüchen (36), als Experte zur Seite. Die Eröffnungsfeier selbst wird von Sigi Heinrich (71) kommentiert. Livestreams bietet Eurosport hingegen nur über sein kostenpflichtiges Abo-Angebot im Eurosport-Player an.

Aus deutscher Sicht gebührt dem siebten Boot auf der Seine besondere Aufmerksamkeit, denn auf diesem fährt der deutsche Olympiakader, angeführt von Judoka Anna-Maria Wagner (28) und Basketballer Dennis Schröder (30).

Alle Entscheidungen der Olympischen Spiele live verfolgen

Bei den Olympischen Spielen 2024 gibt es 329 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze – insgesamt dauern sie vom 26. Juli bis 11. August. Die meisten der Entscheidungen werden live im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen sein, denn der Sender wird in den kommenden beiden Wochen zum reinen Olympia-Sender, alle anderen Sportarten müssen weichen. Zusätzlich ist über die Eurosport-Mutter Discovery+ ebenfalls der Zugriff auf alle Eurosport-Livestreams möglich.

Auch die ARD und das ZDF sind täglich im Einsatz, im linearen TV-Programm wechseln sich die beiden Sendeanstalten ab und zeigen rund 240 Stunden olympischen Sport. Dazu kommen rund 1.500 Stunden Livestreams, die in den jeweiligen Mediatheken abrufbar sein werden.