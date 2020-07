Oma mit 42: So fühlt sich Sabia Boulahrouz

Sabia Boulahrouz ist im Alter von 42 Jahren bereits Großmutter geworden. Jetzt verriet sie in einem Interview, wie sich das frühe Oma-Sein anfühlt.

Das Model Sabia Boulahrouz ist gerade einmal 42 Jahre alt – und schon Oma. Das bestätigte die ehemalige Spielerfrau nun in der „Bild“-Zeitung. Demnach freut sie sich über ihren Enkelsohn Leonardo, den ihre 24-jährige Tochter Katharina in einer Hamburger Klinik im Stadtteil Barmbek zur Welt gebracht habe. „Dem Kleinen geht es prächtig“, verriet die Ex der Fußball-Stars Rafael van der Vaart (37) und Khalid Boulahrouz (38).

Sie habe kurz vor Weihnachten 2019 von der Schwangerschaft erfahren: „Ein tolles Gefühl, mit 42 Oma zu sein!“ Während der Geburt habe leider außer Freund Timmy niemand dabei sein dürfen, jedoch habe man am Handy mitgefiebert. Sabia Boulahrouz hat insgesamt vier Kinder: Katharina, ihre erstgeborene Tochter, stammt aus einer Beziehung vor der Hochzeit mit dem Ex-HSV-Star Boulahrouz, mit dem sie drei weitere Kinder hat.

Als Oma möchte Sabia natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, so freue sie sich schon, wenn Katharina mal einen Babysitter suche: „Ich bin die erste, die ihn nimmt!“ Sie habe den Kleinen schon sofort ganz tief in ihr Herz geschlossen. Außerdem habe sie Tipps für ihre Tochter, wie man Waden- und Bauchkrämpfe bei Säuglingen vermeidet.

