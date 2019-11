OMG! Hier zeigt Cardi B drei Meter Haare und noch viel mehr

In den vergangenen Tagen präsentierte Cardi B (27) ihren Fans bereits eine Reihe von spektakulären Halloween-Kostümen. Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte sie immer wieder Fotos, auf denen die Künstlerin in einem sexy Krankenschwester-Kostüm zu sehen ist. Doch die Maskerade auf ihrem letzten Post übertraf in Sachen Sexyness aber so ziemlich alles was sie ihren Followern zuvor gezeigt hatte.

Auf dem Schnappschuss inszeniert sich die Rapperin in einer sexy Pose. Doch neben ihren anzüglichen Rundungen erwecken vor allem ihr Haupthaar die Aufmerksamkeit der Betrachter. Diese sollen laut dem ‚People‘-Magazin sage und schreibe drei Meter lang gewesen sein. Dem US-Star dürfte es entsprechend schwer gefallen sein sich mit dieser monströsen und schweren Perücke fortzubewegen.

Zudem räkelte die 27-Jährige ihr Hinterteil anzüglich in die Kamera. Was ihr Ehemann Offset (27) davon hält ist nicht bekannt aber die Herren der Schöpfung werden bei diesem Anblick sicherlich zweimal hinsehen.

Diese Figur steckt hinter dem Kostüm

Die Efeu-Blätter die ihre Augenbrauen schmücken deuten darauf hin, dass es sich bei der Verkleidung um ein Poison Ivy-Kostüm handelte. Die Comic-Figur taucht unter anderem in „Batman“ sowie in der US-Serie „Gotham“ auf.

Allerdings hat der fiktive Charakter im Vergleich zur Aufmachung der Musikerin „nur“ normal langes Haupthaar. Mit ihrer Version des Comic-Helden lieferte Cardi also eine ganz eigene kreative Interpretation von Ivy.

Quelle: instagram.com