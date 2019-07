„Once Upon a Time in Hollywood“ feiert Premiere

Dienstag, 23. Juli 2019 12:52 Uhr

Am Montag war es endlich soweit. Leonardo DiCaprio (44) und Brad Pitt (55) feierten Premiere ihres neuen Films “Once Upon a Time in Hollywood”. Aus diesem Anlass versammelte sich Hollywood gestern mal wieder auf dem roten Teppich in Los Angeles.

In “Once Upon a Time in Hollywood” spielen mit Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und auch Margot Robbie (29) drei der namhaftesten Schauspieler. Regisseur des Streifens ist Quentin Tarantino (56) der unter anderem neben “Django Unchained” jede Menge Kinohits ablieferte. Fans dürfen also einiges erwarten. Ein Hollywood-Streifen im wahrsten Sinne des Wortes eben.

Gestern feierte der Film seine US-Premiere, wo er ab Freitag in die Kinos kommen wird. In Deutschland ist der Film allerdings erst ab dem 15. August zu sehen. Die Fans hierzulande müssen sich also noch gedulden.

Die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Brad Pitt schmissen sich aus gegebenem Anlass in schicke Abendrobe. Der “Titanic”-Star trug dabei einen Anzug von “Giorgio Armani”. Auch sein Kollege Brad Pitt glänzte dabei in einem eleganten, schwarzen Anzug. Margot Robbie trug ein Kleid von Chanel.

Quelle: instagram.com

Darum geht’s

In dem Hollywood-Film spielt „Leo“ einen Western-Serienheld der jedoch die erfolgreichen Tage seiner Karriere hinter sich hat. Gemeinsam mit seinem Stuntdouble gespielt von Brad Pitt versucht der Ex-Western-Star in der Branche zu überleben. Margot Robbie spielt eine Schauspielerin die mit Regie-Star Roman Polanski (85) verheiratet ist. Wir dürfen gespannt sein. Als kleine Kostprobe gibt es hier den ersten Trailer.