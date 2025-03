Stars Oprah Winfrey: Oscar-Tribut an Quincy Jones

Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 14:00 Uhr

Oprah Winfrey gedachte dem verstorbenen Quincy Jones bei den Oscars am Sonntag (25. März) als einem Menschen der „lautstark gelebten Liebe“.

Die 71-jährige Moderatorin und ihr ‚Die Farbe Lila‘-Co-Star Whoopi Goldberg betraten die Bühne des Dolby Theatre in Los Angeles, um der verstorbenen Musiklegende Tribut zu zollen.

Jones war im November im Alter von 91 Jahren verstorben und die beiden Stars erinnerten an die Beiträge des Künstlers zur Welt der Musik und des Films. Oprah verkündete: „Quincy war Liebe, die in menschlicher Gestalt lautstark gelebt wurde und er ließ diese Liebe in andere und seine Arbeit fließen.“ Und Whoopi fügte hinzu: „Wenn wir über schwarze Exzellenz sprechen, dann sprechen wir über Quincy.“ Früher am Abend moderierte Halle Berry bei dem Event eine musikalische Hommage an die James-Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die in der letzten Woche ihren Rückzug aus dem Franchise bekannt gaben und Amazon die kreative Kontrolle des Projekts übernahm. Margaret Qualley hatte das Medley bei der Preisverleihung mit einer Tanz-Hommage an die Bond-Girls eröffnet.