Oprah Winfrey stolpert bei Rede über Gleichgewicht

Oprah Winfrey stolperte während ihrer Rede über Balance. Die Moderatorin sprach am Samstag (29. Februar) bei einer Performance ihrer ‚Oprah’s 2020 Vision: Your Life on Focus‘- Tour zu ihrem Publikum und betonte, wie wichtig ein Ausgleich und generell Balance im Leben seien – kurz darauf stolperte sie selbst auf der Bühne.

Sie gab später ihren Schuhen die Schuld für den wortwörtlichen Ausrutscher. „Gesundheit bedeutet für mich, dass alles im Gleichgewicht ist, und Gleichgewicht bedeutet nicht, dass alle Dinge gleich oder zu jeder Zeit friedlich sind“, sagte die 66-Jährige.

Nach diesem bedeutungsvollen Satz stolperte die Medienmogulin sprichwörtlich über ihre eigenen Füße. Das kleine Missgeschick steckte sie aber nonchalant weg und kommentierte den Sturz lediglich mit den Worten: „Falsche Schuhe.“

Sie machte barfuß weiter

Deshalb zog sie ihre Heels kurzerhand aus und zog den Rest der Show einfach barfuß durch. Oprah Winfrey hatte bereits zuvor über ihre Show gesprochen und gesagt, dass sie damit Leuten helfen wolle, ihre Leben permanent zu ändern.

„Ich habe solche Sorgen darum, wo wir uns gerade befinden. Wie kann man in dieser Welt leben und gleichzeitig nicht sein? Ich glaube, dass jede Person die Möglichkeit hat, das Geschenk des höheren Bewusstseins anzubieten.“