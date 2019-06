Orlando Bloom: Die Neue und seine Ex hängen zusammen ab

Freitag, 21. Juni 2019 20:54 Uhr

Drei Jahre nachdem sich Orlando Bloom (42) 2013 und Miranda Kerr (36) getrennt haben, kam er mit Sängerin Katy Perry (34) zusammen. Nun war Katy bei der Vorstellung von Miranda Kerrs neuer Haarpflegeserie dabei – von Zickenkrieg also keine Spur!

Quelle: instagram.com

Am Donnerstag stellte Miranda Kerr ihre neue Haarpflegeserie vor. Das Model lud dazu unter anderem auch Katy Perry ein. Diese ist seit Februar mit ihrem Ex Orlando Bloom verlobt! Bei anderen Paaren hätte das vielleicht für einen handfesten Zickenkrieg gesorgt. Zwischen Katy Perry, Orlando Bloom und dessen Ex scheint jedoch alles entspannt zu sein. Schließlich wird Katy und Miranda ein einigermaßen gutes Verhältnis zueinander nachgesagt. Firework-Sängerin Perry verbringt auch viel Zeit mit Orlandos Sohn Flynn (8), der aus seiner Ehe mit Miranda Kerr stammt.

In der Mitte posiert Katy Perry in einem neonorangenen Blazer und dem passenden Minikleid dazu. Dazu schrieb Miranda: “Danke, dass du mit mir leuchtest Katy Perry”. Auch die Sängerin postete das Foto auf ihrem Instagram-Account.

Die Fans der beiden reagierten begeistert. In den zahlreichen Kommentaren werden die Frauen für ihren guten Umgang bewundert, obwohl sie mit dem gleichen Mann verheiratet waren bzw. verlobt sind. Ein Fan schrieb: “Orlando muss so glücklich sein”. Ein anderer kommentierte: „Beeindruckend. Das ist Reife.

Erziehung sorgt für Meinungsverschiedenheiten

Trotz der freundlichen Momentaufnahme die auf der Veranstaltung entstand, gibt es auch zwischen Katy Perry und Miranda Kerr gelegentlich Meinungsverschiedenheiten. Vor allem der unterschiedliche Erziehungsstil von Miranda und Orlandos Sohn Flynn sorgt immer wieder für Diskussionen. Miranda wirft ihrem Ex Orlando Bloom nämlich vor, dass dieser nicht konsequent genug mit Sohn Flynn sei.

Quelle: instagram.com

Orlando und Katy Perry verwöhnen Flynn ihrer Meinung nach zu sehr. „Das Leben funktioniert manchmal nicht so, wie wir es uns vorgestellt oder erhofft haben. Aber wir sind Erwachsene… Wir sind Profis. Wir lieben und kümmern uns um einander. Vor allem lieben wir unseren Sohn. “ sagte Orlando Bloom zuletzt gegenüber dem People-Magazin.