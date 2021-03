Orlando Bloom: Die Tochter hält ihn nachts auf Trab

24.03.2021 23:04 Uhr

Orlando Blooms kleine Tochter hält ihn die meisten Nächte wach.

Der 44-jährige Schauspieler und seine Verlobte Katy Perry begrüßten im vergangenen August Töchterchen Daisy Dove auf der Welt.

Wenig Schlaf für Orlando Bloom

Seitdem bekommt der Hollywood-Star nicht mehr ganz so viel Schlaf. „Der Schlaf ist ein wenig sporadisch“, so Orlando Bloom. „Aber ich bin sehr dankbar für diese schöne neue Ergänzung in meinem Leben. Es stellt sich heraus, dass eine globale Pandemie kein schlechter Zeitpunkt ist, um ein Baby zu bekommen“, schwärmt der stolze Papa. Trotz des Schlafmangels ist Orlando – der auch Flynn (10) mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr hat – unglaublich dankbar, noch einmal Vater geworden zu sein.

Bloom spielt Prinz Harry

Der „Herr der Ringe“-Star erzählte der Zeitung ‚Metro‘: „Ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich stark in mir selbst. Ich fühle mich präsenter. Diese Pandemie hat jedem die Zeit gegeben, darüber nachzudenken, was wichtig ist und ein Kind in diesem Moment zu haben, war ziemlich episch.”

Orlandos nächstes Projekt sieht ihn in der Rolle von Prinz Harry für die HBO-Komödie ‚The Prince‘, die er als „Verarschung der Royals“ beschreibt. Der Hollywood-Star glaubt jedoch, dass Harry einen guten Sinn für Humor hat und die lustige Seite seines Charakters zu schätzen wissen wird. (Bang)