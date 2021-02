Orlando Bloom: Tochter Daisy Doves erstes Wort soll „Dad“ sein

26.02.2021 17:30 Uhr

Orlando Bloom hat eine ganz eigene Methode entwickelt, um Tochter Daisy Dove davon zu überzeugen, dass ihr erstes Wort "Dad", also "Papa" sein sollte.

Orlando Blooms (44) und Katy Perrys (36) Tochter Daisy Dove ist mittlerweile sechs Monate alt. Der Vater der Kleinen kann es kaum abwarten, dass sie das berühmte erste Wort von sich gibt – und hat eine eigene Methode entwickelt, um die Wahl des Wortes zu beeinflussen. „Ich singe ihr jeden Tag vor und benutze jedes erdenkliche Lied, in dem das Wort ‚Dad‘ vorkommt. Das soll unbedingt ihr erstes sein!“, erzählt Orlando Bloom laut „Daily Mail“ in der neuesten Episode der „Graham Norton Show“, die am Freitagabend ausgestrahlt wird.

Katy Perry und Orlando Bloom verlobten sich im Februar 2019, im August 2020 wurden sie Eltern der kleinen Daisy Dove. Für beide wird es die zweite Ehe. Die Sängerin war zwischen 2010 und 2012 mit dem Komiker und Schauspieler Russell Brand (45) verheiratet, Bloom von 2010 bis 2013 mit dem Model Miranda Kerr (37), mit der er Söhnchen Flynn (10) hat.