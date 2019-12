Orlando Bloom will Kinder mit seiner Katy

Orlando Bloom will mit Katy Perry Kinder kriegen. Der ‚Fluch der Karibik‘-Darsteller hat bereits den acht Jahre alten Sohn Flynn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr, doch nach der Hochzeit mit Katy Perry, die schon bald ins Haus steht, möchte er auch mit der Sängerin eine kleine Familie gründen.

Zwar hat Bloom das schon mehrfach in Interviews offenbart, doch nun stellte er auch im Interview mit ‘BBC Radio’ wieder erneut klar: „Ich liebe Kinder, ich liebe es, dass sie gut mit Kindern umgehen kann und es wäre eine wunderbare Sache. Das wollen wir auf jeden Fall. Sie ist manchmal wie ein Kind, also ist sie fantastisch für Kinder. In den Sommerferien war unsere ganze Familie zusammen, aber sie war immer bei den Kindern und sie liebt das!“

Quelle: instagram.com

Freut sich auf Hochzeit

Schon im September hatte Bloom im Interview mit dem ‘OK!’-Magazin erklärt: „Ich kann es nicht abwarten, wieder zu heiraten und irgendwann in meinem Leben noch weitere Kinder zu haben. Das ist mir sehr wichtig, aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, erwachsen zu werden.“

Außerdem weiß der 42-Jährige, dass seine und die Karriere seiner Verlobten ein normales Familienleben nicht gerade leicht machen werden. „In diesem Business ist so viel öffentliche Aufmerksamkeit und oft musst du zu den entlegensten Ecken der Welt reisen. Man kann oft lange Zeit voneinander getrennt sein, deswegen ist es wichtig, dass man sich jede Beziehung zu eigen macht.“