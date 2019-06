Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr.: Belästigungs-Vorwurf

Freitag, 14. Juni 2019 09:07 Uhr

Eine 29-jährige Frau wirft dem Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr.vor, sie unsittlich berührt zu haben. Daraufhin hat sich der Star den Behörden gestellt.

Hollywoodstar Cuba Gooding Jr. hat sich nach Belästigungsvorwürfen in New York freiwillig der Polizei gestellt und seine Aussage zu der Sache am vergangenen Wochenende in einer Bar in Manhattan gemacht. Nach Medienberichten vom Donnerstag hatte ihm eine 29-Jährige vorgeworfen, sie bei einer Feier unsittlich berührt zu haben.

Sein Anwalt präsentierte der Polizei zuvor Aufnahmen aus einer Überwachungskamera in der Bar, auf denen keinerlei Fehlverhalten des Schauspielers zu erkennen gewesen sei.

In Handschellen hereingeführt

Vor dem Gerichtsgebäude war Gooding Jr. beim Betreten in Handschellen gesichtet worden. Vor plädierte der 51-Jährige auf nicht schuldig.

Gooding, der 1997 für seine Rolle in „Jerry Maguire – Spiel des Lebens“ einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten hatte, bestritt die Vorwürfe und plädierte bei einer ersten Anhörung vor Gericht auf „nicht schuldig“. (dpa/KT)

Cuba Gooding Jr.: Seine 10 bekanntesten Filme

1991: Boyz n the Hood – Jungs im Viertel

1992: Eine Frage der Ehre

1995: Outbreak – Lautlose Killer

1997: Besser geht’s nicht

1998: Hinter dem Horizont

2001: Pearl Harbor

2001: Zoolander

2007: American Gangster

2013: Der Butler

2013: Machete Kills