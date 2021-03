Oscarpreisträger Jamie Foxx wird in Miniserie Mike Tyson spielen

Jamie Foxx (li.) wird für eine Miniserie zu Mike Tyson (stk/spot)

22.03.2021 20:15 Uhr

Ein waschechter Oscarpreisträger wird in einer Miniserie in die Rolle des Mike Tyson schlüpfen: Hollywoodstar Jamie Foxx.

Dass Jamie Foxx (53) reale Personen der Zeitgeschichte darstellen kann, bewies er bereits 2004 eindrucksvoll – für seine Darbietung des blinden Musikers Ray Charles (1939-2004) in „Ray“ erhielt er einen Oscar. Statt am Klavier zu sitzen, wird er für sein nächstes Projekt aber in den Ring steigen müssen. Laut „Variety“ soll er in einer angekündigten Miniserie, die unter anderem von Martin Scorsese (78) produziert wird, den Skandalboxer Mike Tyson (54) verkörpern.

Die biografische Miniserie werde demnach den Titel „Tyson“ tragen und von Regisseur Antoine Fuqua (55, „Training Day“) umgesetzt. Es habe bislang zwar noch kein Sender oder Streamingdienst bei den Rechten an dem Projekt zugeschlagen, dies sei angesichts des namhaften Line-ups vor und hinter der Kamera allerdings wohl nur noch eine Frage der Zeit. Die noch auf keine Episodenzahl festgelegte Miniserie werde das gesamte Leben des Boxers darstellen, so sicherlich auch den skandalösen Moment im Jahr 1997, als Tyson seinem Kontrahenten Evander Holyfield (58) im Ring ein Stück Ohr abbiss und daraufhin zwischenzeitlich seine Boxlizenz verlor.

Tyson freue sich laut des Berichts, mithilfe der Serie seine Geschichte zu erzählen und mit „Martin, Antoine, Jamie und dem gesamten Team zusammenzuarbeiten, um den Menschen eine Serie zu geben, die nicht nur meine professionelle und persönliche Reise widerspiegelt, sondern auch inspiriert und unterhält.“ Gemeinsam mit seiner Frau Kiki fungiert auch Tyson als einer der ausführenden Produzenten.