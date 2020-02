Oscars 2020: Das kredenzt Star-Koch Wolfgang Puck den Promis

Die diesjährigen Oscars sind in Reichweite. Im 26. Jahr in Folge wird der österreichische Gastronom Wolfgang Puck die prominenten Gäste der Academy Awards am kommenden Sonntag verköstigen. Doch dieses Jahr wird einiges anders sein. Sein ausgefallenes Menü stellte Puck am Wochenende vor.

Wolfgang Puck ist einer der begehrtesten Köche weltweit. In Hollywood versorgt er nur die ganz großen Stars. Beim 92. Governor’s Ball, der offiziellen Feier nach der Verleihung der Academy Awards, wird der 70-Jährige in diesem Jahr vermehrt vegane Speisen servieren. Auf der Präsentation der Delikatessenauswahl bekam man schon einen ersten Eindruck vom exquisiten Angebot.

Allerdings wird das Menü nicht komplett pflanzlich sein, so wie bei den Golden Globes dieses Jahr. In der offiziellen Ankündigung der Academy heißt es, dass 70 ausgefallene Fingerfood-Gerichte gezaubert werden, von denen 70 Prozent pflanzen-basiert sein werden. Neben Süßkartoffel Tempura, Minze Koriander Aioli, Baba Ghanoush und hausgemachter Campanelle Pasta mit kandierte Zitronen werden auch Artischoken, englische Erbsen sowie Lachs und Kaviar serviert.

Die meisten essen immer noch Fisch und Fleisch

„Wir arbeiten mit allen Produkten, denn obwohl sich viele Menschen vegan ernähren, isst die große Mehrheit immer noch Fleisch und Fisch“, verteidigte der ausgewanderte Österreicher diese Entscheidung.

Den 1.500 Gästen nach soll es am Sonntag an nichts fehlen. Auch der Nachtisch wird zum Teil vegan angeboten. Es soll drei dutzend sensationelle Dessert-Kreationen geben. Darunter sind die mit 24 Karat Gold verzierten Schoko-Oscars, natürlich auch in veganer Variante. Salted Caramel Brownies, Kokosnusscreme-Kissen und dunkle Schokolade werden von dem insgesamt 200-Mann starken Küchenpersonal für die Gäste zubereitet. Die Veranstaltung allein benötigt unglaubliche 900 Eventmitarbeiter.

Wo findet der Ball statt?

Gleich im Anschluss an die Oscars können die bis dahin wahrscheinlich völlig ausgehungerten Gäste vom Dolby Theatre rüber in den Ray Dolby Ballsaal auf die oberste Etage des „Hollywood & Highland Centers“ wechseln, um sich dort endlich mit allem möglichen Feinkostkram verpflegen können. Beide Gebäude stehen direkt nebeneinander, so dass die Stars nicht lange laufen müssen. Alles andere wäre ja eine Zumutung. Das Dolby Theatre, in dem die Academy Awards verliehen werden, gehört ebenfalls zu dem Einkaufs- und Unterhaltungszentrum am Hollywood Boulevard.

Wer ist Wolfgang Puck?

Der 70-Jährige Wolfgang Puck ist in Österreich geboren und machte in Frankreich seine Ausbildung zu Koch. Mit 24 Jahren wanderte er in die USA aus, wo er so richtig durchstartete. 2017 bekam der Österreicher sogar einen Stern auf dem „Walk of Fame„. Seit 1994 versorgt Wolfgang nun schon jährlich 1500 Oscar-Gäste. Neben seinen 70 Restaurants, die von Fast-Food über Cafés bis hin zu Gorumet-Gastronomie reichen, hat er auch eine eigene Catering Firma. Wolfgang Puck lebt mit seiner Frau und seinen vier Söhnen in Los Angeles, Kalifornien. Auf dem folgenden Bild ist der Star-Koch im Vordergrund bei der Präsentation seines Meisterwerkes zu sehen.