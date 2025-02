Verleihung am 2. März Oscars 2025: Ariana Grande und Cynthia Erivo als Live-Act bestätigt

Sängerin Ariana Grande und Broadway-Musicalstar Cynthia Erivo werden die Oscar-Verleihung am Sonntag musikalisch untermalen. (rho/spot)

SpotOn News | 24.02.2025, 21:00 Uhr

Die beliebten Songs aus dem Musicalfilm "Wicked" wurden zur Verwunderung vieler zwar für keinen Oscar nominiert, dennoch dürfen Ariana Grande und Cynthia Erivo nun bei der Verleihung auf der Bühne performen.

Um die mehrstündige Oscarverleihung zu entzerren, sorgen jedes Jahr Liveacts für stimmungsvolle Unterhaltung. Bei der diesjährigen Zeremonie am 2. März werden die nominierten "Wicked"-Stars Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (38) bei den Academy Awards 2025 auftreten. Das berichtet "The Hollywood Reporter".

"Popular", "Defying Gravity", "What Is This Feeling" oder ein Medley? Welchen Song die Heldinnen der Musicalverfilmung performen werden, ist noch nicht bekannt. Aber es heißt, dass sie die Veranstaltung eröffnen werden.

Anfang des Monats berichtete der Hollywood-Insiderdienst "Puck", dass "die Academy und die ausführenden Produzenten Raj Kapoor und Katy Mullan beschlossen haben, die Show mit einem 'Wicked'-Medley zu eröffnen". Bestätigt wurde das allerdings bisher nicht. Die Academy und der übertragende Sender ABC versprechen sich von der Performance der beiden Sängerinnen und Schauspielerinnen eines der größten Blockbuster des Jahres 2024 einen Quotenschub. Für Grande und Erivo sei es zudem die perfekte Werbung für die bevorstehende Fortsetzung ihres Films "Wicked: For Good".

Außerdem werden Doja Cat (29), Lisa (27) von Blackpink, Queen Latifah (54) und die britische Sängerin Raye (27) mit spektakulären Auftritten die Filmemacher und einige ihrer Legenden in der Oscar-Nacht feiern, wie die Academy mitteilte.

Keine Live-Performance von nominierten Songs

Im Januar kündigte die Academy an, dass die Verleihung in diesem Jahr auf Live-Darbietungen von nominierten Songs verzichten und sich stattdessen auf die Hintergrundgeschichten der nominierten Songschreiber konzentrieren würde. Die diesjährigen nominierten Filmhits sind "El Mal" und "Mi Camino" aus "Emilia Pérez", "Like a Bird" aus "Sing Sing", "Never Too Late" aus "Elton John: Never Too Late" und "The Journey" aus "The Six Triple Eight". Der Musicalfilm "Wicked" erhielt hingegen keine Nominierung in der Kategorie.

Moderator verspricht, Amerika nicht zu enttäuschen

Der Gastgeber der Oscars 2025 ist Talkshow-Moderator und Comedian Conan O'Brien (61). Er verspricht in einem Interview mit "People", dass er "die Leute aufmuntern" will. "Es ist eine Feier für eine ganze Branche und für Menschen aus allen Lebensbereichen, die ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen für das Showgeschäft geben", so O'Brien. Er hofft, dass es bei der diesjährigen Ehrung viel zu lachen gibt und werde seine widerspenstigen rothaarigen Locken bändigen: "Ich möchte Amerika nicht im Stich lassen."