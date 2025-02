Goldie Hawn, Ben Stiller, Selena Gomez Oscars 2025: Diese Stars übergeben die Goldjungen

Die Oscars 2025 werden in diesem Jahr überreicht von... (rho/spot)

SpotOn News | 19.02.2025, 22:29 Uhr

Am 2. März wechselt der Goldjunge wieder seinen Besitzer: Die hochkarätige Liste an Film- und Fernseh-Bekanntheiten, die den Academy Award verleihen dürfen, erweitert sich.

Ganz Hollywood steckt in den letzten Vorbereitungen für die wichtigste Party des Jahres in der Filmfabrik: Am 2. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 97. Mal werden die Academy Awards die besten Filme des Vorjahres und die schauspielerischen Leistungen prämieren. Nun wächst die Liste der Laudatoren, wie die offizielle Seite der Oscars zeigt.

Neben Hollywoods Grand Dame Goldie Hawn, Comedy-Urgestein Ben Stiller oder Talk-Queen Oprah Winfrey werden sich zu den diesjährigen Presentern gesellen: Taylor Swift-Ex Joe Alwyn, Sterling K. Brown, Willem Dafoe, Ben Afflecks Ex-Freundin Ana de Armas, Connie Nielsen, Johnny Depps Tochter Lily-Rose und Selena Gomez.

Nicht nur sie werden bei der glamourösen Preisverleihung die Bühne schmücken. Bereits angekündigte hochkarätige Stars, die den begehrten Goldjungen an einen der Nominierten überreichen dürfen, sind Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb und Bowen Yang.

Auch die Gewinner des Schauspielpreises des letzten Jahres dürfen zurückkehren, um ihre Nachfolger auszuzeichnen: Bester Nebendarsteller 2024 Robert Downey Jr. für seine Rolle in "Oppenheimer", beste Nebendarstellerin Da'Vine Joy Randolph für ihre Darbietung in "The Holdovers", beste Schauspielerin Emma Stone für ihre Leistung in "Poor Things" und Bester Schauspieler Cillian Murphy für "Oppenheimer".

Video News

Diesjähriger Moderator möchte "Amerika nicht im Stich lassen"

Der diesjährige Gastgeber, Talkshow-Moderator und Comedian Conan O'Brien (61), verspricht in einem neuen Interview mit "People", dass er "die Leute aufmuntern" will während der Preisverleihung. "Es ist eine Feier für eine ganze Branche und für Menschen aus allen Lebensbereichen, die ihr Blut, ihren Schweiß und ihre Tränen für das Showgeschäft geben", verkündet O'Brien. Er hofft, dass es bei der diesjährigen Oscar-Verleihung viel zu lachen gibt und verspricht, seine widerspenstigen rothaarigen Locken nicht zu vernachlässigen: "Ich möchte Amerika nicht im Stich lassen."

Sein Must-Have für die Oscar-Nacht werde daher ein Produkt sein, das seine Haare bändigt, um "diesen ikonischen Schwung" zu erreichen. "Wenn ich mit einem schlaffen Pony rausgehe, wird der Aktienmarkt abstürzen." Ebenfalls im Backstage-Areal ganz wichtig für ihn sind Cola Zero für den Koffeinkick und Proteinriegel.