Oscars: Erste Bilder vom „Roll Out“-Spektakel

Donnerstag, 21. Februar 2019 08:47 Uhr

Das Ausrollen des roten Teppichs vor den Oscars ist ja jedes Jahr ein großes Spektakel. Zahlreiche Kamerateams und Fotografen waren am Hollywood-Boulevard vor Ort.

Wenige Tage vor der Oscar-Gala ist der rote Teppich für Hollywoods große Show ausgerollt worden. Mehr als 250 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Den „Roll Out“ am Mittwochvormittag (Ortszeit) verfolgten Dutzende Kamerateams und Fotografen mit.

Am Sonntag laufen hier die Oscar-Gäste entlang zum Eingang des Dolby-Theaters, wo die Trophäen zum 91. Mal verliehen werden. Bis dahin installieren Dutzende Helfer den berühmten Laufsteg, stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen. Dazu werden Absperrungen und Tribünen für mehr als 700 Fans und natürlich für die Presse aus aller Welt aufgebaut.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein durchsichtiges Plastikdach über die Flaniermeile gespannt. Der Straßenabschnitt ist eine gute Woche für den Verkehr gesperrt.

Übertragung bei ProSieben ab 23.55 Uhr

ProSieben zeigt die 91. Oscar-Verleihung am Sonntag, 24. Februar 2019, und berichtet ab 23:55 Uhr live vom Red Carpet vor dem Dolby Theatre. Steven Gätjen fühlt in den Interviews am Teppich den Filmstars auf den Zahn.

ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale ist nach zwei Jahren Show- und Babypause wieder mit am wohl glamourösesten roten Teppich der Welt dabei. Sie wirft zusammen mit Viviane Geppert vor allem ein Auge auf die High-Class-Outfits der Promis.