Vor vielen Jahren erkrankt Ottfried Fischer bezeichnet Parkinson-Erkrankung als „erträglich“

Ottfried Fischer mit seiner Ehefrau Simone. (wue/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 16:09 Uhr

Ottfried Fischer feiert am 7. November seinen 71. Geburtstag. Seinen Humor hat er trotz langer Parkinson-Erkrankung nicht verloren. Er habe eine erträgliche Krankheit gewählt.

Trotz seiner schweren Erkrankung hat Ottfried Fischer (71) offensichtlich seinen Humor nicht verloren. Der bayerische Kabarettist und Schauspieler, unter anderem aus seiner Kultrolle als "Bulle von Tölz" bekannt, feiert am heutigen 7. November seinen 71. Geburtstag. "Im Großen und Ganzen habe ich eine Krankheit gewählt, die erträglich ist", schmunzelt er gewohnt schlagfertig im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. "Und Schmerzen habe ich keine. Das ist ja schon mal die halbe Miete."

Ottfried Fischer feiert mit Paul Breitner und Theo Waigel

Fischer hatte schon 2008 öffentlich gemacht, an Parkinson erkrankt zu sein. Seinen Geburtstag habe er am Mittwoch in München gefeiert, wie die Tageszeitung berichtet. Für etwa 30 Gäste habe es Schweinebraten und Kaiserschmarrn gegeben. Dabei gewesen seien neben seiner Ehefrau Simone, mit der er seit 2020 verheiratet ist, unter anderem auch Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude (77) mit dessen Frau Edith (85), die langjährige FC-Bayern-Ikone Paul Breitner (73) mit seiner Hildegard und Theo Waigel (85), ehemaliger Bundesfinanzminister und CSU-Ehrenvorsitzender.

"Ich danke Gott für jeden Tag mit ihm, den wir gemeinsam erleben dürfen", erzählt Fischers Frau der Zeitung. Und weiter: "Man sollte jeden Tag genießen, denn man weiß nie, wie viel Zeit einem geschenkt wird." Ein Pfleger in Vollzeit helfe ihr mittlerweile mit ihrem Mann. Die Pflegekraft sei jeden Tag der Woche für die beiden da und unterstütze sie. "Das ist ein Geschenk", sagt Fischers Ehefrau.