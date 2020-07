Ottfried Fischer jubelt: „Meine Frau wird jeden Tag schöner“

Vor kurzem hat Ottfried Fischer seine langjährige Partnerin Simone Brandlmeier geheiratet. Und die Ehe macht ihm sichtlich Spaß.

Schauspieler und TV-Serien-Ikone Ottfried Fischer („Der Bulle von Tölz“, 66) genießt derzeit die Flitterwochen mit seiner Frau Simone Brandlmeier (49) am Wörthersee in Österreich.

Berge verleihen ihm Ruhe

„Ich kenne die Gegend gut, habe hier viele Bekannte durch meine Drehs früher bei ‚Ein Schloß am Wörthersee'“, verriet er der „Bild“-Zeitung. „Es ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen.“ Die Natur sei so schön anzusehen. Und: „Die Berge geben mir innere Ruhe.“

Auch mit seiner Frau laufe es gut: „In meinem hohen Alter sind ja ständig Flitterwochen. Meine Frau wird jeden Tag schöner, und so geht es mir auch“, sagte er weiter. „Sie kann mich gut aushalten, mich ertragen. Ich bin ein gewitzter Mann, aber ein witziger Mann ist ja nicht immer für alle witzig.“ Nach 13 Jahren Partnerschaft hatte der Kabarettist seine Lebensgefährtin im Juni in Passau geheiratet.

10 Karriere-Highlights von Ottfried Fischer

1989: Die schnelle Gerdi (TV-Serie)

1990: Ein Schloß am Wörthersee (TV-Serie)

1991: Go Trabi Go

1993–1997: Ein Bayer auf Rügen (TV-Serie)

1993: Almenrausch und Pulverschnee (TV-Serie)

1995–2009: Der Bulle von Tölz (TV-Serie)

1995: Alle meine Töchter (TV-Serie)

1997–1998: Kommissar Beck – Die neuen Fälle (TV-Serie)

1999–2004: Der Pfundskerl (TV-Serie)

2003: Hai-Alarm auf Mallorca

© dpa-infocom, dpa:200716-99-811535/3, KT