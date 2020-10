28.10.2020 22:36 Uhr

Otto Walkes verwandelt sich in Magier „Catweazle“

Der Komiker Otto Waalkes schlüpft endlich wieder in eine Kinorolle. In "Catweazle" wird er zum mittelalterlichen Magier, der sich in der Jetztzeit zurechtfinden muss.

Der berühmte ostfriesische Komiker Otto Waalkes (72, „Otto – Der Katastrofenfilm“) meldet sich mit einem Kinofilm zurück: In „Catweazle“ mimt er einen aus dem Mittelalter stammenden Magier, der sich versehentlich in die Jetztzeit zaubert. Dort muss er sich mit modernen Neuheiten wie Ampelschaltung, elektrisches Licht oder Smartphones herumschlagen.

Die Kinofilmadaption beruht auf der erfolgreichen BBC-Serie aus den 1970er Jahren. Die Regie übernimmt Sven Unterwaldt (55). In weiteren Rollen sind Katja Riemann (56), Henning Baum (48) und Julius Weckauf (12) zu sehen. Der Film wird im Frühjahr 2021 Premiere feiern.

