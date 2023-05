Zum Finale am 6. Mai „The Masked Singer“: Das waren die überraschendsten Auftritte Wenn am 6. Mai das Finale der achten Staffel „The Masked Singer“ läuft, wird es wieder spannend: Welche Prominenten stecken in den verbliebenen Kostümen? In der Vergangenheit sorgte die Enthüllung immer wieder für große Überraschungen – auch dank einiger Tricks der Stars.