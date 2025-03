Musik Ozzy Osbourne: Auftritt auf einem Thron beim Black Sabbath-Abschiedskonzert

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2025, 14:00 Uhr

Ozzy Osbourne könnte beim Abschiedskonzert von Black Sabbath von einem Thron aus auftreten.

Der ‚Paranoid‘-Künstler, der mit Nacken- und Wirbelsäulenproblemen sowie Parkinson zu kämpfen hat und wegen seiner eingeschränkten Mobilität manchmal einen Rollstuhl benutzt, könnte bei seiner ‚Back To The Beginning‘-Show in Villa Park in Birmingham in England, am 5. Juli sogar von seinem spektakulären Thron aus über die Menge fliegen.

Und obwohl das Konzert Osbournes letzter Auftritt sein soll, hofft Gitarrist Zakk Wylde, dass die Band im nächsten Jahr erneut auf Tournee gehen kann, wenn Ozzy der Auftritt gefällt. Wylde verriet in einem Gespräch gegenüber Riff X’s ‚Metal XS‘: „Das ist der Plan, hoffen wir, dass es so kommen wird. Man muss immer die Sonnenseite des Lebens sehen, denn Oz hat bei der Veranstaltung in der Rock and Roll Hall of Fame gesungen.“ Der Musiker erklärte, dass Ozzy bei dem Event „auf seinem Thron über das Stadion fliegen“ und „Wassereimer um sich schießen“ könnte. Bei dem mit Spannung erwarteten Konzert werden weitere Künstler wie Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, Duff McKagan und Slash von Guns ’N Roses, Fred Durst von Limp Bizkit, Korn-Star Jonathan Davis, Scott Ian von Anthrax und Wolfgang Van Halen, auftreten.