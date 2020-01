Ozzy Osbourne hat Parkinson

Ozzy Osbourne enthüllte in einem emotionalen Interview gemeinsam mit seiner Frau Sharon, dass er Parkinson hat. Der 71-Jährige sagte gegenüber „Good Morning America“, er könne seine gesundheitlichen Probleme nicht länger verbergen. Er nehme eine „ganze Menge“ Medikamente ein, um seine Nervenschmerzen zu behandeln.

Begonnen hat das Ganze, als er letztes Jahr einen Sturz erlitt und operiert werden musste. Nach der Operation habe er Nervenschmerzen bekommen und seitdem hätten die Ärzte Mühe, herauszufinden, ob der Sturz, die Operation oder sein allgemeiner Gesundheitszustand für seine Schmerzen verantwortlich sind.

„Es war eine schreckliche Herausforderung für uns“, sagte er über das vergangene Jahr. „Ich musste mich am Hals operieren lassen, was mir alle Nerven gekostet hat“, sagte er. „Ich habe herausgefunden, dass ich eine milde Form von Parkinson habe.“

Taubheitsgefühl im Arm und kalte Beine

Sharon erklärte: „Es ist Parkin 2, eine Form von Parkinson – es gibt so viele verschiedene Arten von Parkinson. Und weiter: „Es wirkt sich auf die Nerven in deinem Körper aus, aber es ist kein Todesurteil. Eher so als hättest du einen guten Tag, dann noch einen guten Tag und dann einen wirklich schlechten Tag“. Ozzy fuhr fort: „Vor einem Jahr war ich in einem schrecklichen Zustand. Ich habe eine Menge Medikamente genommen, hauptsächlich wegen der Operation. Ich habe Taubheitsgefühl in diesem Arm und meine Beine werden kalt, aber ich weiß nicht, ob es das Parkinson ist oder was anderes. Das ist das Problem.“

„Etwas zu verstecken ist schwer – man fühlt sich nie so richtig gut. Man fühlt sich schuldig. Ich bin nicht gut mit Geheimnissen. Ich kann nicht mehr damit herumlaufen. Es ist, als ob mir die Ausreden ausgehen“. Der 71-Jährige gestand sich außerdem ein: „Ich fühle mich jetzt besser, da ich mich damit abgefunden habe, dass ich an Parkinson leide.“ Nun sei er entschlossen, für Besserung zu sorgen, damit er wieder auf die Straße gehen kann.

„Ich kann es kaum erwarten, gesund zu werden und wieder auf die Straße zu gehen. Das bringt mich um. Ich brauche es – das ist meine Droge.