04.12.2020 14:54 Uhr

Ozzy Osbourne: Liebevolle Worte von Ehefrau Sharon zum 72. Geburtstag

Musiker Ozzy Osbourne feierte am 3. Dezember seinen 72. Geburtstag. Ehefrau Sharon gratuliert ihm auf Instagram und blickt dabei auf die lange Zeit zurück, die das Paar bereits gemeinsam durchs Leben geht.

Black-Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne feierte am vergangenen Donnerstag (3. Dezember) seinen 72. Geburtstag. Ehefrau Sharon Osbourne (68) hat ihm zu diesem Anlass eine süße Liebeserklärung auf Instagram gemacht. „38 Jahre verheiratet, 40 Jahre zusammen und seit 51 Jahren Freunde… Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Happy Birthday mein Liebster“, schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie ihren Ehemann innig auf die Wange küsst.

Kult-Rocker Ozzy heiratete Sharon am 4. Juli 1982. Schon mehrmals stand die Ehe aufgrund von Drogen, Alkohol und Affären auf der Kippe. Doch das Paar raufte sich immer wieder zusammen. Erst kürzlich verriet Ozzy in einem Interview mit der „GQ“: „Ich habe einige ziemlich ungeheuerliche Dinge in meinem Leben getan. Ich bedauere, meine Frau betrogen zu haben. Ich mache das nicht mehr“, so der Musiker. „Mir wurde ordentlich der Kopf gewaschen und bin glücklich, dass sie mich nicht verlassen hat.“

Seine Kinder gratulierten ihrem „großartigen Vater“

Nicht nur seine Ehefrau, auch seine Tochter Kelly (36) und Sohn Jack (35) richteten auf Instagram liebevolle Worte an ihren Vater, der Anfang dieses Jahres seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte. „Ich sehe dir jeden Tag zu, wie du die größten Hindernisse überwindest. Durch all das bist du ein noch besserer Vater für mich und Ehemann für Mum geworden“, schrieb Kelly Osbourne zu einer Reihe von alten Familienbildern, die sie mit dem Musiker zeigen. „Du bist mein Held. Ich liebe dich, Dadda. Ich bin so stolz, deine Tochter zu sein.“

Bruder Jack schloss sich dem Kompliment an: „Ich liebe dich so sehr. Du bist ein großartiger Vater“, kommentierte er eine eigene Fotoreihe, die das Vater-Sohn-Gespann durch die Jahre zeigt. Das dritte Kind von Ozzy und Sharon Osbourne, Model und Sängerin Aimee Osbourne (37), gratulierte ihrem Vater lediglich in ihrer Instagram Story und schrieb zu einem gemeinsamen Bild: „Happy Birthday, Dad.“

(jom/spot)