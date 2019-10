Ozzy Osbourne muss Tour wieder verschieben: „Sie dachten, ich sei tot“

Ozzy Osbourne musste seine Shows im Vereinigten Königreich und Europa erneut verschieben. Der 70-jährige Rocker war dazu gezwungen, die ‚No More Tours 2‘-Auftritte, die eigentlich für dieses Jahr geplant waren, zu verschieben, nachdem er mit einer Lungenentzündung und wegen den Folgen eines Sturzes im Januar ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die verschobenen Konzerte sollten ab Januar 2020 bis März 2020 stattfinden, aber Mittwochnacht (09. Oktober), gab der Black Sabbath-Sänger bekannt, dass er mehr Zeit braucht, um sich von der Operation zu erholen, der er sich nach seinem Sturz unterziehen musste.

Zum Gesundheitszustand

In einem Video auf einer seiner Social Media-Plattformen erklärte Ozzy Osbourne: „Hi an alle, ich bin es, Ozzy, ich bin hier, um euch ein Update meines Gesundheitszustandes zu geben, mit diesem ver***mten Ding, das sich an meinem Nacken befindet. Sie dachten, ich sei tot, aber ich bin wieder auferstanden … Ich bin hier, um euch ein Update meines Zustands zu geben. […] Ich sterbe nicht, ich erhole mich: es dauert nur etwas länger, als alle dachten.”

Der ‚Take What You Want‘-Rockstar dankte seinen Fans für deren Geduld und meinte, dass er sich hundertprozentig wieder gesund fühlen möchte, bevor er sich im Mai in den USA auf Tournee begibt. Der Künstler versprach außerdem, dass sein neues Album bald erscheinen wird.