Musik Ozzy Osbourne „überwältigt“ von Reaktion auf das Black Sabbath-Konzert

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 18:00 Uhr

Ozzy Osbourne fühlt sich „überwältigt“ von der Reaktion seiner Freunde, die angeboten haben, Teil seines Black Sabbath-Reunion-Konzerts zu sein.

Der Prince of Darkness geht im Juli mit seinen Black Sabbath-Bandkollegen für ein letztes Konzert mit dem Titel ‚Back To The Beginning‘ wieder auf die Bühne, und zwar in seiner Heimatstadt Birmingham, England. Mit dabei sind Acts wie Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax und Mastodon sowie spezielle Auftritte von Billy Corgan von Smashing Pumpkins, Duff McKagan und Slash von Guns N‘ Roses.

Ozzys Frau Sharon verriet nun, dass der Musiker unendlich dankbar für so viel Unterstützung sei. Sie sagte gegenüber ‚Birmingham Live‘: „Ich denke, es ist das beste Metal-Konzert aller Zeiten. Es ist einfach, wenn man so gute Freunde hat und Freunde, die einen unterstützen. Wir kennen diese Jungs seit Jahren und viele von ihnen haben das Erbe von Sabbath übernommen.“ Die Musik entwickelt sich zwar weiter, aber Ozzy Osbourne hat noch niemand vergessen. Und wenn er ruft, dann steht die Musikwelt parat. „Wenn man sie braucht, kommen sie … Er ist überwältigt. Er ist sehr überwältigt von der Reaktion seiner Freunde. Er sagte: ‚Wow, machen die das für mich?'“

Sharon gab weiter zu, dass das Konzert Ozzy viel Energie kosten wird – er kämpft sowohl mit Parkinson als auch mit Rückenverletzungen. Das macht sie aber nur umso stolzer und sie fügte hinzu: „Es wird viel physische Energie von Ozzy erfordern. Es kostet viel, für jemanden mit Parkinson. Aber wir sind so stolz auf alles, was Ozzy erreicht hat, und alles, was er überwunden hat. Ich bin stolz auf ihn, und ich freue mich für ihn.“

Das Konzert wird am 5. Juli im Villa Park Stadion stattfinden und von Rage Against The Machine-Star Tom Morello kuratiert. Weitere Künstler, die auftreten werden, sind Fred Durst von Limp Bizkit, Jonathan Davis von Korn, Scott Ian von Anthrax und Wolfgang Van Halen.