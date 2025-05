Musik Ozzy Osbourne: Vorbereitungen auf das Black Sabbath-Abschiedskonzert

Ozzy Osbourne - Rock and Roll hall of Fame 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.05.2025, 09:00 Uhr

Ozzy Osbourne bereitet sich aktuell auf das Abschiedskonzert von Black Sabbath in diesem Sommer in Birmingham in England vor.

Der Paranoid-Künstler hatte in den vergangenen Jahren unter anderem mit einer Lungenentzündung und Nacken- und Wirbelsäulenproblemen und mit seiner Erkrankung an Parkinson zu kämpfen und verriet, dass er befürchtete, dass seine gesundheitlichen Probleme „niemals enden“ würden.

Osbourne gab zu, dass seine Frau Sharon Osbourne den kommenden Auftritt ins Leben gerufen habe, damit er in Hinblick auf seine gesundheitlichen Probleme „einen Grund hat, morgens aufzustehen“. Ozzy erzählte in einem Interview mit der ‚The Guardian‘-Zeitung: „Man wacht am nächsten Morgen auf und stellt dann fest, dass etwas schiefgelaufen ist. Man beginnt zu denken, dass das nie enden wird.“ Der 76-jährige Rocker bereitet sich mit vollem Einsatz auf sein ‚Back To The Beginning‘-Konzert am 5. Juli in der Villa Park vor. Ein Trainer wohnt bei Osbourne, um ihn wieder so fit wie nur möglich zu machen, ein Gesangslehrer kommt mehrmals pro Woche bei ihm vorbei: „Ich trainiere mit Krafttraining, fahre Fahrrad und ich habe einen Freund, der bei mir zu Hause wohnt und mit mir trainiert.“