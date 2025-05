Ozzy Osbourne „wird jeden Tag stärker“.

Musik Ozzy Osbourne: Vorbereitungen auf das Black Sabbath-Abschiedskonzert Ozzy Osbourne bereitet sich aktuell auf das Abschiedskonzert von Black Sabbath in diesem Sommer in Birmingham in England vor. Der Paranoid-Künstler hatte in den vergangenen Jahren unter anderem mit einer Lungenentzündung und Nacken- und Wirbelsäulenproblemen und mit seiner Erkrankung an Parkinson zu kämpfen und verriet, dass er befürchtete, dass seine gesundheitlichen Probleme „niemals enden“ würden. […]