Konzert im Sommer Ozzy über Black-Sabbath-Abschied: Ganze Show will er nicht mitmachen

Ozzy Osbourne von Black Sabbath bei einem Auftritt in London. (hub/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 14:18 Uhr

Ozzy Osbourne hat die Erwartungen der Fans heruntergeschraubt: Beim Abschlusskonzert von Black Sabbath will er kein ganzes Set mit der Band performen.

Fans, die bei Ozzy Osbournes (76) Abschiedsshow auf eine ausgedehnte Black-Sabbath-Reunion hoffen, müssen ihre Erwartungen offenbar zurückschrauben: Der 76-Jährige hat verraten, dass er kein komplettes Set mit der Band spielen werde. Osbourne verkündete dies Medienberichten zufolge in seiner Sendung "Ozzy Speaks" auf SiriusXM, wo er über seine Pläne für das Konzert der Band berichtete.

Ozzy Osbourne erklärte dabei: "Ich habe nicht vor, ein ganzes Set mit Black Sabbath zu spielen, aber ich mache kleine Stücke mit ihnen." Er fügte den Berichten zufolge hinzu: "Ich tue, was ich kann und womit ich mich wohlfühle."

Osbourne hat seit sechs Jahren kein komplettes Konzert mehr gespielt. 2019 wurde bei dem Musiker Parkinson diagnostiziert. "Ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen", fügte Osbourne nun hinzu. "Wenn ihr morgens aufsteht, springt ihr einfach aus dem Bett. Ich muss mich selbst ausbalancieren, aber ich bin nicht tot. Ich mache immer noch aktiv Dinge."

Ozzy Osbourne bleibt zuversichtlich

Schon zuvor hatte sich Osbourne trotz seiner gesundheitlichen Probleme bei Sirius XM optimistisch gegeben. "Ich habe es bis 2025 geschafft. Ich kann nicht mehr laufen, aber wisst ihr, was ich über die Feiertage gedacht habe? Trotz meines Gejammers bin ich noch am Leben", sagte er. "Ich jammere vielleicht darüber, dass ich nicht mehr laufen kann, aber wenn ich zurückschaue, sehe ich Leute, die nicht halb so viel getan haben wie ich und es nicht geschafft haben."

Das Konzert mit Black Sabbath ist für den Sommer in Birmingham geplant. Es soll am 5. Juli im Villa Park stattfinden. In einem Gespräch mit der BBC nach der Ankündigung der Show erklärte Osbournes Frau und Managerin Sharon (72), dass der Auftritt für Ozzy eine Chance sei, seine Karriere zu beenden. "Es geht ihm gut. Es geht ihm wirklich gut", sagte sie. "Er ist so aufgeregt, weil er wieder mit den Jungs und all seinen Freunden zusammen sein will. Es ist für alle aufregend."

Ansturm auf die Tickets

Angekündigt als "die letzte Show" von Black Sabbath sollen neben der Band auch andere bekannte Gruppen wie Metallica, Slayer und Anthrax auftreten. Weitere hochkarätige Künstler wie Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains oder Halestorm sind ebenfalls dabei.

Trotz Beschwerden der Fans über "Wucherpreise" hat es bis zum Ausverkauf der Tickets nicht lange gedauert. Britischen Medienberichten zufolge waren 16 Minuten nach dem offiziellen Verkaufsstart am 14. Februar keine Konzertkarten mehr für die Show zu haben.