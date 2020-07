Ozzy und Sharon Osbourne: So süß zelebrieren sie ihren Hochzeitstag

Sharon und Ozzy Osbourne feierten am Samstag ihren Hochzeitstag mit zwei sehr emotionalen Social-Media-Beiträgen. Der legendäre Rockstar Black Sabbath-Rockstar (71) und seine (67) feiern gestern 38 Jahre Ehe, zusammen sind sie bereits seit über 40 Jahre.

Ozzy, der Sharon im Alter von nur 18 Jahren kennenlernte, nutzte die sozialen Medien, um zwei entzückende Throwback-Fotos anlässlich des besonderen Tages zu teilen. „Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz!“ beschriftete Ozzy den Beitrag.

Quelle: instagram.com

Video-Clips mit alten Aufnahmen

In den Schnappschüssen, die er seinen 3,9 Millionen Followern präsentierte, ist der Alt-Rocker kaum wiederzuerkennen – in einem weißen Anzug mit Fliege und grünem Lorbeer um den Hals geschlungen. Sharon trägt ein weißes Kleid sowie einen langen Schleier und sieht ihren neuen Ehemann auf den Bildern, die im Juli 1982 aufgenommen wurden, liebevoll an.

Sharon nutzte ebenfalls Instagram, um den bedeutsamen Tag mit einem bewegenden Video ihrer Beziehung zu markieren. Sie veröffentlichte eine Sammlung von kurzen Clips der Zeit, die das glücklichen Paar im Laufe de Jahre zusammen verbrachte. Dazu blendete sie die Meodie des Songs „Dusk Till Dawn“ von Zayn Malik ein.

Quelle: instagram.com

„War es nicht erst gestern, als unsere Kinder Babys waren?“

Einige der Aufnahmen wurden während Presseveranstaltungen gemacht, andere zeigten zarte private Momente, in denen sich das Paar küsste. „40 Jahre zusammen, 38 Jahre Ehe, warum ging das so schnell?“ schrieb Sharon in einer bewegenden Bildunterschrift.

Und weiter: „War es nicht erst gestern, dass unsere Kinder Babys waren, wir jung waren und dachten, wir wüssten alles? Durch deine Liebe fühle ich mich sicher und mutig, du bist ein Teil von mir, du bist für immer in meiner Seele, mein Schatz. Immer, deine Sharon.“

So süß!