P. Diddy: Irrer Geburtstagssprung

Montag, 5. November 2018 22:43 Uhr

Der Rapper Diddy hat seinen 49. Geburtstag mit einem Skydiving-Sprung zelebriert.

Diddy, vormals bekannt als P. Diddy, hat sich von Will Smith inspirieren lassen. Der machte zu seinem fünfzigsten Geburtstag gemeinsam mit seiner Frau Jada einen Bungeesprung aus einem Hubschrauber – in den Grand Canyon!

Nun hat Diddy etwas vorzeitig, nämlich anlässlich seines 49. Geburtstages, etwas Ähnliches gewagt. Der Rapper hat am gestrigen Sonntag (4. November) einen Skydiving-Sprung aus drei Kilometern Höhe hingelegt. Standesgemäß zelebrierte er einen Einzug auf das Skydiving-Gelände mit klassischem Hip-Hop-Soundtrack.

Landung in der Playboy Mansion

Die Landung erfolgte dem Vernehmen dann gleich im Garten des Playboy Mansion. Diddy hatte zuvor angekündigt, dass dies sein Wunsch sein, und wohl auch das OK dafür bekommen. In einem Tweet schrieb er: „Ich hab’s getan! Danke an meine Nachbarn im Playboy Mansion, dass ich ihr Anwesen zur Landung nutzen dürfte. Keine Angst!“ (CI)