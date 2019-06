P. Diddy: So reagiert er auf die Schwangerschaft seiner Ex

Sonntag, 16. Juni 2019 16:11 Uhr

Die Ereignisse im Leben von P.Diddy (49) überschlagen sich momentan. So verstarb im letzten Jahr seine Ex Kim Porter – die Mutter seiner Kinder – an den Folgen einer Infektion. Außerdem trennte er sich von seiner langjährigen Freundin Cassie Ventura (32).

Auch wenn der Rapper mit anderen Frauen in der Öffentlichkeit gesichtet wurde, machte er keinen Hehl daraus, dass er Cassie noch liebe und zurückwolle. So bettelte er bei Instagram um eine weitere Chance auf ein Liebes-Comeback. Allerdings wurde das recht schnell unterbunden, als die „Me & You“-Sängerin der Welt ihren neuen Lover präsentierte.

Quelle: instagram.com

Cassies neuer Freund ist der 26-Jährige Promi-Personal Trainer Alex Fine, mit dem sie in den letzten Monate viele intime Schnappschüsse bei Instagram teilte. Letzte Woche schockte die hübsche Sängerin die Welt mit der süßen Nachricht, dass sie schwanger sei und ein Kind von ihrem neuen Freund erwarte.

Das wünscht er seiner Ex

Autsch! Das dürfte für Diddy ganz schön schmerzhaft sein, vermuten seine Fans. Deshalb lobten sie seine Reaktion auf die Schwangerschafts-Nachricht. Piddy postete bei Instagrm nämlich ein Bild von Cassie und ihrem Neuen und schrieb dazu: „Herzlichen Glückwunsch Cassie und Alex. Ich wünsche euch nur Liebe und Glück. Gottes Segen. LIEBE“ Ob sich der „Bad Boy“-Rapper wirklich so selbstlos für seine Ex freut oder ob das Ganze gute Miene zum bösen Spiel ist, weiß nur Diddy allein. Dennoch Daumen nach oben für so viel Größe.