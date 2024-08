37 Jahre Altersunterschied Pärchentrip nach Italien: Madonna Hand in Hand mit neuem Freund

Madonna hat eine Vorliebe für deutlich jüngere Männer. (eyn/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 08:40 Uhr

Madonna ist wieder frisch verliebt. Vor einem Monat präsentierte sie sich erstmals mit dem deutlich jüngeren Fußballer Akeem Morris. Jetzt genießt das Paar gemeinsame Zeit in Italien.

Madonna (65) zeigt sich öffentlich mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Bilder, die unter anderem der britischen Zeitung "Daily Mail" vorliegen, zeigen die Sängerin vertraut mit dem jamaikanischen Fußballer Akeem Morris (28) im italienischen Portofino. Bei einer Sightseeingtour hielt Madonna sich zunächst an seinem Arm fest, bevor das Paar Hand in Hand durch die historische Stadt schlenderte.

Madonna und Morris, die 37 Jahre Altersunterschied trennen, schienen bei ihrem Ausflug sichtlich gut gelaunt und ließen sich auch von den Paparazzi nicht einschüchtern. Später setzten sie sich mit einer Gruppe von Freunden, zu denen auch Madonnas Adoptivkinder Stella und Estere (11) gehörten, zum Essen in ein Restaurant. Die Musikerin, die am 16. August 66 Jahre alt wird, ist wegen ihrer Geburtstagsfeierlichkeiten in Italien.

Beziehungsouting am 4. Juli

Im vergangenen Mai waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass die "Queen of Pop" sich nach rund einem Jahr Beziehung von ihrem Boxtrainer Josh Popper (30) getrennt hat. Mit einem Instagram-Posting zu den Feierlichkeiten des 4. Juli bestätigte sich dies: Madonna teilte eine Reihe von Fotos, auf denen sie mit ihrem neuen Partner Morris zu sehen ist. Darunter befindet sich auch ein Schnappschuss des Paares in eindeutiger Pose auf einem Sofa.

Danach folgte noch ein weiterer Post, in dem Madonna, die für ihre provokanten Fotos bekannt ist, oben ohne mit ihrem Freund im Bett posiert. "Heißer Spaß in der Sommerzeit…", lautete die Bildunterschrift dazu.

Gemeinsames Fotoshooting 2022

Kennengelernt haben sich Madonna und Akeem Morris, der von 2014 bis 2017 am College in Stony Brook Fußball spielte, offenbar bereits im Jahr 2022. Damals zierte die "Like a Virgin"-Interpretin das Cover des "Paper"-Magazins. Die Zeitschrift enthielt ein Fotoshooting, in dem sie mit jungen Menschen in einer typischen Partynacht in New York City abgebildet wurde. Unter ihren Shootingpartnern befand sich auch ihr heutiger Freund.