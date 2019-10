Palina Rojinski: Meet & Greet im H&M

Jeder, der das deutsche It-Girl Palina Rojinski (34) schon immer mal live erleben konnte, kann sie diese Woche in diversen H&M-Filialen an der Kasse antreffen.

Bereits jetzt können Kunden von H&M die exklusive Capsule-Kollektion mit dem Namen „Neunzehnhundert89“ in ausgewählten Läden und im Online-Shop erstehen. Die Linie soll eine Hommage an den Mauerfall vor genau 30 Jahren sein.

Quelle: instagram.com

Als Gesicht der Linie engagierte der schwedische Mode-Gigant die beliebte Schauspielerin Palina Rojinki. Die lässige Berlinerin mit russischen Wurzeln steht wie kaum ein anderer Promi für Coolness par excellence. Kein Wunder also, dass genau sie die erste Unisex-Kollektion des Hauses verkörpert.

Live in Dresden und Berlin

Über das gesamte Wochenende nimmt die Blondine, die an der Seite von Elyas M’Barek (37) und Frederick Lau (30) im Februar in „Nightlife“ wieder auf der großen Kinoleinwand zu sehen sein wird, die Pressearbeit für ihre H&M-Kollektion selbst in die Hand.

Um die Linie zu promoten, stellt sich Palina gleich in zwei deutschen Metropolen hinter die Kasse. Am Freitagnachmittag und auch am Samstag können ihre Fans sie in Dresden, in der H&M-Filiale in der Altmarkt-Galerie treffen zum wie sie in ihren Instagram-Storys verrät „Fotos machen und quatschen“. Am Sonntag geht es dann zurück in die Hauptstadt.

Quelle: instagram.com

Charity-Shoppen

Wer sich neue Lieblingsteile aus der „Neunzehnhundert89“ -Kollektion gönnt, tut damit gleichzeitig auch noch wohltätige Arbeit. Denn wie Palina in ihren Storys weiter verrät, gehen die Einnahmen aus der Kollektion komplett an drei unterschiedliche Charity-Organisationen.