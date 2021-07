Palina Rojinski verrät: So ist ihr Verhältnis zu Elyas M’Barek

Palina Rojinski verrät: So ist ihr Verhältnis zu Elyas M'Barek

27.07.2021 11:01 Uhr

Palina Rojinski packt aus und plaudert über ihr Verhältnis zu Elyas M’Barek, ihre Flirtkünste und wie viel Alkohol sie verträgt...

Palina Rojinski ist erfolgreiche Moderatorin, Fernsehdarstellerin und Schauspielerin. Dabei stand sie auch schon öfter mit Elyas M’Barek vor der Kamera.

Das hält Palina von Elyas M’Barek

Palina Rojinski und Elyas M’Barek waren schon des Öfteren gemeinsam in Filmen zu sehen – zuletzt 2020 in der Komödie „Nightlife“, in der es ordentlich zwischen ihren Charakteren funkte. Doch wie versteht sich die Moderatorin eigentlich privat mit dem Darsteller? „Super“, stellt sie im Gespräch mit RTL klar. „Ich mag ihn total gerne. Wir kennen uns auch schon so lange. Ein feiner Kerl!“

So sieht ihr Flirtgesicht aus

In dem Interview-Format „Ein Promi ein Joker“ spricht die rothaarige Schönheit allerdings nicht nur über ihren Kollegen, sondern auch über ihre Flirtkünste. „Ich war ja immer sehr schüchtern, muss ich sagen. Wirklich sehr schüchtern. Mein Flirtgesicht hat man daran gesehen, dass ich einfach knallrot geworden bin wie eine Tomate“, gesteht sie.

Palina übers trinken: „Da passt schon viel rein!“

Weit weniger zurückhaltend sei die 36-Jährige dagegen, was Wodka-Shots angehe. Auf die Frage, wie viel sie trinken könne, antwortet Palina: „Kommt drauf an, wie viel ich davor gegessen habe oder währenddessen. Das traditionell Russische ist, dass man gleichzeitig isst und trinkt. Da passt schon viel rein!“ Dann seien schon mal mehr als zehn Shots drin.

Das macht Palinas Schwester Vivienne

Ob ihre Schwester Vivienne genauso Trinkfest ist wie die Schauspielerin, weiß man zwar nicht. Dafür ist sie aber fast genauso erfolgreich wie ihre große Schwester. Die 27-Jährige sieht man zwar nur selten auf roten Teppichen, dafür ist ihre Bühne der Laufsteg. Das Model schwebte nämlich schon für sämtliche namenhafte Label wie zum Beispiel Adidas oder Yves Saint Laurent über den Catwalk.

(BANG/ AK)