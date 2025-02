Stars Pamela Anderson: Die Schauspielerei ist ihr „Überlebensmechanismus“

Bang Showbiz

20.02.2025

Pamela Anderson sprach darüber, dass sie die Schauspielerei als „einsame“ Erfahrung empfindet.

Die 57-jährige Schauspielerin wurde in den 90er Jahren zum internationalen Sexsymbol, als sie in ‚Baywatch‘ die Rolle der C.J. Parker spielte.

Der Star schrieb in einem Gastbeitrag für ‚People‘: „Die Schauspielerei ist ein Überlebensmechanismus. Wir alle tun es. Eine Karriere daraus zu machen, das ist ein Segen.“ Die Darstellerin machte in ihrer Karriere viele Höhen und Tiefen durch, weshalb sie sich mit ihrem Charakter in ‚The Last Showgirl‘, dem von Gia Coppola inszenierten Drama, gut identifizieren konnte. Anderson sagte, dass sie als Schauspielerin „Fehler“ gemacht und sich immer wieder „neu erfunden“ habe, weshalb sie sich gut in die Rolle der Shelly hineinversetzen konnte: „Die Figur der Shelly in ‚The Last Showgirl‘ trägt all diese Gefühle, Hoffnungen und Wünsche in sich.“ Die Prominente erzählte zudem, dass sie sich als Künstlerin immer „einsam“ gefühlt habe: „Künstlerin zu sein bedeutet, einsam, verlassen und voller Geheimnisse zu sein. Ich habe das durchgemacht.“ In dem gefeierten Film spielt sie die Rolle der Shelly Gardner, ein erfahrenes Showgirl aus Las Vegas.