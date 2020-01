Pamela Anderson: Erstes Foto nach der Hochzeit

Pamela Anderson ist glücklich in ihren neuen Ehemann verliebt – und möchte das der ganzen Welt präsentieren! Die 52-jährige Schauspielerin und Aktivistin, die am Montag heimlich den Filmproduzenten Jon Peters (74) geheiratet hatte, veröffentlichte am Freitag das erste gemeinsame Foto als Ehepaar in ihren Instagram Stories. Anderson strahlt in der Schwarzweißaufnahme neben ihrem Mann, der eine Sonnenbrille trägt.

„Pamela hat nie wirklich geglänzt“

Die Hochzeit der beiden fand 30 Jahre nach der ersten Verabredung des Paares und nur einige Monate nach der Wiedererweckung ihrer Liebe füreinander statt. „Pamela hat noch nie ihr volles Potenzial als Künstlerin ausgeschöpft. Sie hat noch nicht wirklich richtig geglänzt. Sie hat viel mehr zu bieten, als man denkt , sonst würde ich sie nicht so sehr lieben “, sagte Peters gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ nach der Hochzeit. „Es gibt überall schöne Mädchen. Ich könnte meine Wahl treffen, aber seit 35 Jahren will ich nur Pamela.“

Sie mache ihn auf eine gute Art und Weise wild, wird Peters weiter zitiert. „Sie inspiriert mich. Ich beschütze sie und behandle sie so, wie sie es verdient, behandelt zu werden “, fuhr er fort.

Romantisches Gedicht für ihren Ehemann

Anderson teilte ein etwas wirres, nun ja „Gedicht“ mit dem ‚Hollywood Reporter‘, in dem sie ihre Liebe zu ihrem fünften Ehemann erklärte:

„Jon ist der ursprüngliche‚ böse Junge Hollywoods – niemand kann das so einschätzen-

ich liebe ihn zutiefst wie eine Familie.

Sein Leben hat mir Angst gemacht. So viel zu einem Mädchen wie mir.

Jetzt habe ich mehr vom Leben gesehen und realisiert. Er war die ganze Zeit dort.

Ich habe nie versagt – ich bin jetzt bereit und er ist auch bereit.

Wir verstehen und respektieren uns. Wir lieben uns bedingungslos.

Und ich bin eine glückliche Frau.

Der Beweis, dass Gott einen Plan hat.“