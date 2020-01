Pamela Anderson hat zum 5. Mal geheiratet. Und er ist nur 22 Jahre älter

Die Überraschung des Tages ist das hier: Pamela Anderson ist zum fünften Mal verheiratet! Dabei wollte sie doch nie wieder. Die 52-jährige Schauspielerin hat am Montag (20. Januar) in einer privaten Zeremonie in Malibu „Ja“ gesagt. Der Glückliche ist nicht mehr der Jüngste, aber er ist Filmmogul.

Der 74-Jährige Jon Peters produzierte zuletzt den Kinohit „A Star Is Born“ oder „Man Of Steel“. Der Geschäftsmann, der auch schon mit Hollywood-Legende Barbra Streisand liiert und in den 1970ern deren Manager war, bete das einstige ‚Playboy‘-Model angeblich seit 35 Jahren an. „Sie hat viel mehr zu bieten als man denkt, sonst würde ich sie nicht so sehr lieben“, erzählte der Ehemann gegenüber TMZ.com. „Es gibt überall schöne Mädchen. Ich hätte jede haben können, doch – seit 35 Jahren – war Pamela die einzige, die ich wollte. Sie macht mich wild, auf gute Art und Weise. Sie inspiriert mich. Ich beschütze sie und behandle sie so, wie sie es verdient, behandelt zu werden.“

Huldigung mit Gedicht

Anderson äußerte sich zu ihrer Hochzeit in Form eines Gedichts. Darin heißt es u.a.: „Sein Leben hat mir Angst gemacht“, doch nun sei sie bereit. „Wir verstehen und respektieren einander. Wir lieben einander ohne Bedingungen. Ich bin eine glückliche Frau“.

Beide kennen sich bereits seit 30 Jahren, lernten sich Mitte der 1980er Jahre in Hugh Hefner Playboy-Mansion kennen.

Nach Kid Rock, Tommy Lee und einer zweifachen Hochzeit mit Rick Salomon ist das für Anderson nun der erneute Versuch an der Seite eines Mannes glücklich zu werden.