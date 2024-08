Beauty & Fashion Pamela Anderson: Ihr Paris Fashion Week-Look sollte Schönheitsideale ‚herausfordern‘

Pamela Anderson - January 2024 - makeup free- Paris Fashion Week - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 16:00 Uhr

Pamela Anderson sprach darüber, dass sie Schönheitsideale „herausfordern“ wollte, als sie ungeschminkt auf die Paris Fashion Week ging.

Das 57-jährige Supermodel hast sich für einen komplett natürlichen Look entschieden, als sie am Ende des vergangenen Jahres zu dem globalen Event in der französischen Hauptstadt ging.

Pamela erklärte, dass sie nie „nach Perfektion strebte“, sondern sich einfach gefragt habe, warum so viele Leute eine „Maske“ aufsetzen, wenn sie sich der Welt zeigen. Die Prominente erklärte in einem Interview gegenüber dem ‚Better Homes and Gardens‘- Magazin: „Ich glaube nicht, dass ich jemals nach Perfektion gestrebt habe. Aber irgendwann begann ich zu denken, dass ich die Vorstellung von Schönheit und diese Maske, die wir aufsetzen, herausfordern möchte. Sobald ich die Maske abnahm, öffnete sich mir die ganze Welt. Das ist einfach diese Sache gewesen, bei der Paris Fashion Week zu sein und zu sagen: ‚Ich werde nicht drei Stunden lang in einem Schminkstuhl sitzen. Ich gehe zum Louvre.‘ Dann fragte ich mich: ‚Mit wem konkurriere ich?'“ Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin führt heute ein ruhiges Leben auf Vancouver Island und erklärte, dass dies die Person sei, die sie bei der glamourösen Veranstaltung zeigen wollte.