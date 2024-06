Beauty & Fashion Pamela Anderson kündigt neue Produkte ihrer Hautpflegemarke Sonsie an

Bang Showbiz | 13.06.2024, 16:00 Uhr

Pamela Anderson hat „viele spannende Dinge angekündigt“, die schon bald von ihrer Hautpflegemarke Sonsie erhältlich sein werden.

Das 56-jährige Model und ihre Söhne Brandon und Dylan Lee, die sie mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee hat, haben die Marke erworben, wobei Pamela ihren ersten Jahrestag bei dem Unternehmen gefeiert hat, indem sie die Produkte des Labels verwendete.

Auf ihrem Account auf Instagram verriet eine ungeschminkte Pamela: „@sonsieskin wird heute 1 Jahr alt! Unsere kleine Familie wird immer größer und ich bin so dankbar für all diejenigen, die sich uns angeschlossen haben … Gemeinsam verbreiten wir eine Botschaft der Selbstfürsorge und Selbstliebe auf der ganzen Welt. Wir haben in diesem Jahr so ​​viele spannende Dinge in Arbeit und ich kann es kaum erwarten, sie mit euch teilen zu können! Sei Sonsie … sei einfach du selbst! In Liebe, P.“ Die Schauspielerin erzählte vor kurzem, dass sie will, dass jeder seine Haut so „akzeptiert“, wie sie ist. Der ehemalige ‚Playboy‘-Coverstar enthüllte, dass sie Sonsie liebt, da es darum geht, nicht zu versuchen, Unvollkommenheiten zu beheben und einfach seine natürliche Schönheit anzunehmen. Anderson erklärte gegenüber ‚Vogue.com‘: „Es geht dabei darum, sich selbst so zu akzeptieren, wie man gerade ist. Wir alle haben alle möglichen Dinge ausprobiert, deine Freunde tun das, dann machst du das auch. Aber ich bin einfach an einen Punkt gelangt, an dem ich das Gefühl hatte: ‚Das ist es. Ich möchte einfach ganz ich selbst sein, meine Haut mit Feuchtigkeit versorgen und auf mich aufpassen, aber ich möchte nicht an morgen denken müssen.'“