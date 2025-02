Tipps und Tricks Pamela Anderson macht es vor: Strahlend schön ohne Make-up

Wie immer strahlend schön ohne Make-up: Pamela Anderson Anfang Januar 2025 bei den Golden Globes. (the/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 21:31 Uhr

Pamela Anderson setzt ein Zeichen für natürliche Schönheit - und verzichtet seit Jahren komplett auf Make-up. Stattdessen setzt sie auf eine minimalistische Pflegeroutine. So lässt sich der No-Make-up-Trend in den Alltag integrieren.

Kaum eine andere Ikone der 90er-Jahre war so sehr für ihren ikonischen stark geschminkten Look bekannt wie Pamela Anderson (57). Doch anstatt weiterhin auf Smokey Eyes und knallroten Lippenstift zu setzen, überrascht die Schauspielerin und Aktivistin seit einigen Jahren mit einem neuen Signature-Look: ganz ohne Make-up. Erstmals sorgte ihr natürlicher Auftritt 2023 bei der Pariser Fashion Week weltweit für Schlagzeilen – inzwischen setzt sie mit jedem öffentlichen Auftritt ein starkes Statement für den No-Make-up-Trend. So lässt sich der Look in den Alltag integrieren.

Darum verzichtet Pamela Anderson auf Make-up

Die "Baywatch"-Darstellerin war Jahrzehnte lang das Gesicht für dramatische Augenaufschläge und volle Lippen. Doch irgendwann kam die Erkenntnis: Sie wollte sich nicht mehr hinter Make-up verstecken, sondern ihr wahres Ich zeigen. In Interviews erzählte sie, dass ihr Verzicht auf Make-up nicht nur eine Beauty-Entscheidung war, sondern auch eine persönliche Befreiung. "Ich wollte mich daran erinnern, wer ich wirklich bin", verriet sie 2023 in Paris.

Statt auf Foundation, Contouring und Highlighter zu setzen, setzt sie nun auf Selbstbewusstsein, gesunde Haut und einen minimalistischen Ansatz in ihrer Pflegeroutine. Darin liegt das Geheimnis ihres strahlenden Looks.

Pamela Andersons No-Make-up-Geheimnisse für den Alltag

Damit der Make-up-free-Look genauso strahlt wie ein perfekt geschminktes Gesicht, setzt Anderson auf gezielte Hautpflege. Dabei hilft eine Routine, die auf wenigen, aber effektiven Ritualen mit Produkten basiert, die Feuchtigkeit spenden und die Hautbarriere stärken.

Eine regelmäßige sanfte Reinigung ist für strahlende Haut das A und O: Morgens und abends sollte das Gesicht mit einem milden Cleanser gereinigt werden, der Make-up-Rückstände, Schmutz und überschüssiges Öl entfernt, ohne die Haut auszutrocknen.

Feuchtigkeitspflege hat den größten Stellenwert: Das absolute Must-have in der Beauty-Routine für einen makellosen Teint ist ein hochwertiges Serum mit entzündungshemmenden Inhaltsstoffen und Antioxidantien, das die Haut beruhigt und für einen natürlichen Glow sorgt. Eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske mit Hyaluronsäure sorgt in regelmäßigen Abstände für einen Extra-Boost an Frische.

Hydration to go

Ein Gesichtsspray mit Rosenwasser ist eines von Pamela Andersons Essentials, das sie immer im Kühlschrank hat, um ihrer Haut den nötigen Frische-Kick zu verleihen, wie siein ihrem Substack-Newsletter verraten hat. Anstelle von farbigem Lippenstift setzt sie zudem auf einen pflegenden Balm mit Squalan und pflanzlichen Ölen, der ihre Lippen geschmeidig hält.