Stars Pamela Anderson: Selbstvorwürfe wegen zu wenig Ehrgeiz

Pamela Anderson - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 16:00 Uhr

Pamela Anderson sprach darüber, dass sie sich selbst vorgeworfen habe, nicht “ hart genug“ gearbeitet zu haben, bevor sie ihr Comeback mit ‚The Last Showgirl‘ feierte.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee die Söhne Brandon (28) und Dylan (27) hat, erhielt für ihre Darstellung des Las Vegas-Showgirls Shelly Gardner in dem Film von Gia Coppola aus dem Jahr 2024 viel Lob und eine Golden Globe-Nominierung in der Kategorie als beste Schauspielerin.

Der ehemalige Playboy-Cover-Star gab zu, dass sie nur wenig Ehrgeiz hatte, bis sie die Rolle bekam. Die Prominente verriet in einem Interview mit dem ‚OK! Magazine‘: „Ich halte mich nicht für eine sehr ehrgeizige Person, aber ich habe gelernt, dass das Leben passiert und man einfach das Beste daraus machen muss. Bevor ich diese Rolle bekam, habe ich mir das selbst vorgeworfen und dachte: ‚Ich habe einfach nicht hart genug gearbeitet. Das ist nicht so gedacht gewesen.'“ Und obwohl sie es sich in der Vergangenheit selbst schwer gemacht habe, hat die Darstellerin die „harte Arbeit“ genossen, die in ihre komplexe Figur geflossen sei.