Pamela Anderson trennt sich von Freund Adil: „Er war ein Monster!“

Zwei Jahre lang waren Pamela Anderson (51) und der französische Fußballer Adil Rami (33) ein Paar. Nun gab die Selbstdarstellerin über Instagram die Trennung der beiden offiziell bekannt.

2017 lernten sich Pamela Anderson und Adil Rami beim Großen Preis von Monaco kennen. Zwei Jahre lang war sie zusammen. Nun postete die US-Amerikanerin auf Instagram ein Foto, auf welchem Pamela die für sie schmerzvolle Trennung von Adil verkündet. Damit bestätigte sie die Trennungsgerüchte, die bereits seit Wochen in den US-Medien kursieren. Die 51-jährige hat demnach zuvor ein Heiratsantrag des Franzosen abgelehnt.

Zu dem Bild schreibt Pamela einen Text der erkennen lässt, wie sehr die Schauspielerin schon längere Zeit unter der Beziehung gelitten haben muss.

Quelle: instagram.com

Adil Rami war ein Monster?

“Die letzten (mehr als) 2. Jahre meines Lebens waren eine große Lüge. Ich wurde betrogen, zum Glauben gebracht … wir waren in “big love”? Ich bin am Boden zerstört. In den letzten Tagen habe ich herausgefunden, dass er ein Doppelleben führte. Er hat über andere Spieler gescherzt. Wer hatte Freundinnen die Straße runter in Wohnungen ganz in der Nähe ihrer Frauen? Er nannte diese Männer Monster”, so die verzweifelte Anderson. “Aber das ist schlimmer. Er hat alle belogen. Wie ist es möglich 2 Frauenherzen und – Geister wie folgt kontrollieren -Ich bin mir sicher, dass es noch andere gab.Er ist das Monster. Wie hätte ich so vielen Menschen bei @ndvhofficial helfen können? und selbst bin ich nicht Weise genug oder in der Lage, mir selbst zu helfen.” Dabei erwähnt Pamela eine Anlaufstelle für Opfer häuslicher Gewalt “National DV Hotline”, für die sich sich selbst einsetzt.

Pamelas Worte klären von selbst die Frage nach dem Grund der Trennung. Adil hat sie Pamelas Aussage zu Folge nicht nur betrogen sondern führte ein Doppelleben mit mindestens einer weiteren Frau. Pamelas Aussage geht unter die Haut! Da verwundert es auch nicht, dass die Baywatch-Darstellerin eine Verlobung mit dem Fußballprofi, welcher für Olympique Marseille kickt ablehnte.

Schon mal getrennt

Die Boulevard-Seite TMZ berichtete schon im Januar von einer Trennung des Ex-Paares. Allerdings kamen die beiden den Berichten nach wieder im März zusammen. Pamela hingegen hatte schon damals ihre Zweifel an Adil, da ihr sein Lebensstil um die regelmäßigen Partys nicht mehr zusagte.

Quelle: instagram.com

Pamela Anderson hat zwei Söhne Dylan (21) und Brandon (23) Lee aus ihrer ersten Ehe mit Musiker Tommy Lee (56). Von Juli 2006 bis November 2006 war sie mit Kid Rock (48) verheiratet. Nach einer weiteren Ehe mit Pokerspieler Rick Salomon (50), kam sie 2017 mit Adil Rami zusammen, von dem sie sich nun trennt.