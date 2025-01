Werden sie bald Großeltern? Pamela Anderson wünscht sich besseres Verhältnis zu Ex-Mann Tommy Lee

Pamela Anderson bedauert das schlechte Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Tommy Lee. (smi/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 09:42 Uhr

Pamela Anderson hofft auf ein besseres Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Tommy Lee. Die ehemalige "Baywatch"-Ikone und der Skandal-Rocker könnten bald Großeltern werden.

Pamela Anderson (57) spricht in einem Radiointerview mit Moderator Andy Cohen (56) offen über ihr aktuelles Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Tommy Lee (62). "Früher haben wir viel mehr miteinander geredet", gibt die Schauspielerin zu. "In letzter Zeit ist das leider nicht mehr so. Ich wünschte, wir hätten momentan ein besseres Verhältnis." Die beiden könnten schließlich bald Großeltern werden.

Ihr jüngster gemeinsamer Sohn Dylan Jagger Lee (27) ist verlobt und seine Mutter rechnet bald mit Nachwuchs. Die 57-Jährige sieht positiv in die Zukunft: "Es wird schon irgendwann gut werden". Ihr erkaltetes Verhältnis zu ihrem Ex-Gatten sei nur eine "Art Momentaufnahme".

Pamela Anderson: Öffentliche Skandal-Ehe mit Tommy Lee

Die damalige "Baywatch"-Darstellerin und der Drummer von Mötley Crüe waren von 1995 bis 1998 verheiratet. Der turbulenten Ehe entsprangen zwei Söhne, neben Dylan Jagger noch Brandon Thomas Lee (28).

Ihre Ehe geriet vor allem durch ein geleaktes Sextape in den Fokus der Öffentlichkeit. Der Skandal wurde 2022 in der Serie "Pam & Tommy" aufgegriffen, in der Lily James (35) und Sebastian Stan (42) die Hauptrollen spielten. Im Gespräch mit Andy Cohen bekräftigte Pamela Anderson einmal mehr ihre Kritik an der Produktion, die ohne ihre vorherige Zustimmung oder Kontaktaufnahme entstand. Für sie sei das eine "seltsame und schmerzhafte" Erfahrung gewesen.

"Ich finde, es ist aus ethischer Sicht nahezu illegal", sagte sie über die Entscheidung, einen der "dunkelsten Momente" ihres Lebens für eine Serie zu nutzen. Als Prominente fühle sie sich dabei "gewissermaßen wie Freiwild".

Beruflich könnte es für Pamela Anderson aktuell nicht besser laufen. Für ihre Hauptrolle in "The Last Showgirl" ist sie zum ersten Mal in ihrer Karriere für ernsthafte Filmpreise nominiert. Auf eine (erfolglose) Nominierung für den Golden Globe folgte gerade eine für den SAG Award, den Preis der Schauspielergilde.