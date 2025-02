Stars Pamela Andersons Mutter mag ihren natürlichen Look nicht

Bang Showbiz | 27.02.2025, 14:00 Uhr

Die 57-jährige Schauspielerin ist seit kurzem grundsätzlich ohne Make-up unterwegs. Ihre Mutter findet das nicht gut.

Für ihren natürlichen Look erhält Pamela Anderson Kritik von ihrer Mutter.

Die 57-jährige Schauspielerin tritt seit einigen Jahren fast immer ohne Make-up auf den roten Teppich. Während ihre Fans diese Veränderung mit Begeisterung aufnehmen, erhält Pam von ihrer Mutter eher negative Rückmeldung für ihre ungewöhnliche Entscheidung. Im Interview mit ‚TimesRadio‘ verriet die einstige ‚Baywatch‘-Darstellerin: „Ich wusste immer schon, dass Schönheit von innen kommt und dass äußerliche Schönheit vergänglich ist. Und naja, so sehr meine Mutter sich auch wünscht, dass ich mit Augen-Make-up das Haus verlasse, experimentiere ich lieber. Das ist ein soziales Experiment. Ich tue das, was ich gerade für richtig halte. Und sie sagt immer nur ‚Oh bitte, wann wird das endlich enden?‘ Sie ist witzig. Sie bringt mich zum Lachen.“

Sich selbst auf „verletzliche“ Art und Weise zu zeigen sei laut Pamela auch eine „Herausforderung“. Dennoch sei sie überzeugt davon, dass ihr neuer Look auch ihre Karriere voranbringe. „Ich möchte mich selbst offenbaren“, erklärt Pam im Interview weiter. „Ich möchte das auf eine Weise tun, die verletzlich ist und eine Herausforderung für mich darstellt. […] Ich möchte Rollen in Filmen spielen und nicht mehr in meinem Privatleben.“