Stars Pamela Bach-Hasselhoffs optimistische letzte Nachricht enthüllt

Pamela Bach-Hasselhoff - Instagram - Collected March 7th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2025, 11:00 Uhr

Pamela Bach-Hasselhoff teilte nur wenige Stunden vor ihrem Selbstmord in ihrem Haus in den Hollywood Hills eine eindringlich optimistische Abschlussbotschaft mit ihren Followern.

Die 62-jährige Schauspielerin, die in ‚Baywatch‘ mitspielte und in einer Reihe anderer TV-Rollen zu sehen war, postete ein Silvestervideo auf Instagram, in dem sie einen ruhigen Moment mit ihrem Enkelkind London festhält. Ihre Aufnahmen begannen mit einem Schnappschuss von Pamela, die vor einem Weihnachtsbaum steht, und schnitten dann zu einem fröhlichen Video ihres Enkelkindes.

Sie betitelte den Beitrag mit den Worten: „Frohes neues Jahr, allerseits! Zu Beginn des Jahres 2025 ist mein Herz voller Dankbarkeit, besonders für mein geliebtes Enkelkind London. Zu sehen, wie sie wächst und wie ihr Lächeln meine Welt erhellt, ist wirklich der größte Segen.“ Sie drückte auch ihre Hoffnung für die Zukunft aus und fügte in ihrer Bildunterschrift hinzu: „Mein Wunsch für euch alle in diesem Jahr ist Gesundheit, Glück und eine Fülle von Liebe.“ Die Schauspielerin schloss mit der positiven und zukunftsgerichteten Aussage: „Möge das Jahr 2025 mit schönen Momenten, Lachen und all den Segnungen gefüllt sein, die eure Herzen tragen können. Auf ein Jahr, in dem wir wertvolle Erinnerungen schaffen, Freude verbreiten und jeden kostbaren Moment genießen können!“

Trotz der optimistischen Art des Beitrags wurde Pamela nun tot in ihrem 2-Millionen-Dollar-Haus in den Hollywood Hills aufgefunden, nachdem sie sich eine Schusswunde selbst zugefügt hatte. Die Behörden wurden alarmiert, nachdem Familienmitglieder besorgt waren, als sie mehrere Tage lang nichts von ihr gehört hatten. Sanitäter reagierten auf einen Anruf, der eine bewusstlose Frau kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend meldete. Am Tatort wurde kein Abschiedsbrief gefunden, und ihr Tod hat Freunde, Familie und Fans erschüttert. Pamela, die von 1989 bis 2006 mit dem ‚Baywatch‘-Star David Hasselhoff (72) verheiratet war, hinterlässt ihre beiden Töchter Hayley (32) und Taylor (34) sowie ihre Enkelin London.