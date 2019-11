Pamela Reif: So bleibt sie in der Weihnachtszeit schlank

Fitness-Influencerin Pamela Reif (23) verriet nun endlich das Geheimnis, wie sie trotz der sündigen Advents- und Weihnachtszeit ihre Linie beibehält.

Alle Jahre wieder zeigt die Waage im Dezember plötzlich ein paar Kilos mehr an – Wer kennt das nicht?

Quelle: instagram.com

Pamela genießt gesund

Übeltäter hierfür sind meist die zahlreichen Leckereien wie Plätzchen, Lebkuchen und Co., die einem ruckzuck breitere Hüften zaubern. Wie ergeht es der Fitness-Liebhaberin während dieser Zeit?

Auch sie kann die Finger nicht von den süßen Köstlichkeiten lassen, verrät die Unternehmerin. Ihr Geheimnis: Sie passt auf, welche Zutaten in den Delikatessen stecken.

„Wir backen zu Hause schon sehr oft, aber trotzdem gesund mit Vollkornmehl. Es gibt bei uns oft Apfelkuchen, Plätzchen und Kekse – das genießen wir schon“, so die Fitnessfanatikerin im Gespräch mit ‚Promiflash‘.

Quelle: instagram.com

Selbst backen als Kilo-killer

Sich selber in die Küche zu stellen, sei ihrer Meinung nach das Beste, denn nur so wisse man genau, was im Rezept enthalten ist. „Wenn man zu Hause backt, dann hat man es ja auch in der Hand, was man reinmacht. Und man weiß ganz genau, was drin steckt“, so die Influencerin.

Auf Pamelas Food-Instagram-Account @pamgoesnuts lassen sich übrigens auch eine Reihe gesunder Rezepte für alle Naschkatzen finden.