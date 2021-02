03.02.2021 21:00 Uhr

Paola Maria: Jetzt wandert die nächste Influencerin nach Dubai aus

Die Influencerin Paola Maria hat jetzt verkündet, dass sie in Dubai nicht nur Urlaub macht, sondern mit ihrer Familie dahin ausgewandert ist.

Sarah Harrison, Fiona Erdmann, Fata Hasanovic, Sami Slimani und Georgina Fleur – die Liste der Influencer die bereits nach Dubai ausgewandert sind, ist schier unendlich. Jetzt ist sie noch um eine Person länger geworden. Auch Paola Maria kehrt Deutschland den Rücken…

Sie haben noch kein Haus

Seit knapp einer Woche ist die YouTuberin Paola Maria (27) gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Koslowski (34) und den beiden gemeinsamen Söhnen in Dubai. Die meisten ihrer Fans vermuten, dass die vier dort einfach nur Urlaub machen, doch jetzt lässt Paola die Bombe platzen und verrät in ihrem neuesten YouTube-Video, dass sie – obwohl sie noch kein Haus haben – in die Wüstenstadt ausgewandert sind.

Ihre Fans sind geschockt

Ihre Fans sind von ihrer Auswanderung allerdings eher weniger begeistert. Unter dem YouTube-Video der Zweifach-Mama gibt es fast ausschließlich Hate-Kommentare. „Wieso wandert man während einer weltweiten Pandemie aus?!“, ärgert sich ein Zuschauer. Ein anderer schreibt: „Ich bin so geschockt. Warum zieht man in ein Land, wo eine Frau nach einer Vergewaltigung mit Aussicht auf die Todesstrafe im Gefängnis landet.“

Auch die Harrisons leben in Dubai

Auch Sarah und Dominic Harrison hatten wegen ihrer Auswanderungspläne vor wenigen Monaten mit viel Kritik zum kämpfen. Das dürfte dem Fitness-Couple inzwischen allerdings ziemlich egal sein. Die genießen nämlich die Zeit in ihrem Luxus-Haus inklusive Dachterrasse und Pool und versorgen ihre Fans mit vielen Schnappschüssen und Videos aus ihrem neuen Zuhause.

Wieso ziehen alle Influencer nach Dubai?

Doch wieso ziehen so viele Influencer nach Dubai? Liegt es wirklich nur am guten Wetter und der Schönheit der Stadt, wie die Content Creator alle selber behaupten? Möglicherweise nicht, denn Dubai ist tatsächlich auch ein absolutes Paradies für Steuerzahler. Es ist kein Geheimnis, dass die Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht nur Unternehmer mit seiner Steuerfreiheit lockt. Vielleicht ist das der wahre Grund für die steigende Beliebtheit des Traumziels als neues Zuhause…

